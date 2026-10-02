به گزارش میراث‌آریا، علی دارابی امروز جمعه ۱۰ مهرماه با حضور در شهرستان نیشابور، از آرامگاه‌های حکیم عمر خیام نیشابوری و شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، آرامگاه فضل بن شاذان، امامزاده محمد محروق، محوطه تاریخی شادیاخ و مجموعه تاریخی قدمگاه بازدید کرد.

او در این بازدیدها ضمن بررسی وضعیت موجود بناها و محوطه‌های تاریخی، در جریان اقدامات انجام‌شده برای حفاظت و نگهداری این مجموعه‌ها و همچنین مسائل و نیازهای مرتبط با صیانت از آن‌ها قرار گرفت.

دارابی با اشاره به جایگاه ویژه نیشابور در تاریخ و فرهنگ ایران، این شهرستان را یکی از مهم‌ترین کانون‌های میراث فرهنگی و ادبی کشور دانست.

شهرستان نیشابور دارای ۸۶ اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملی کشور است و آرامگاه و مزار شماری از شخصیت‌های برجسته تاریخی، علمی، ادبی و مذهبی ایران در این شهرستان قرار دارد.

آرامگاه خیام، شاعر، فیلسوف، ریاضی‌دان و منجم نامدار ایرانی و آرامگاه عطار نیشابوری، شاعر و عارف بزرگ سده‌های میانی، از مهم‌ترین مقاصد فرهنگی و گردشگری نیشابور به شمار می‌روند. همچنین آرامگاه فضل بن شاذان، بی‌بی شطیطه و امامزاده محمد محروق از دیگر اماکن تاریخی و مذهبی شاخص این شهرستان هستند.

نیشابور در دوره معاصر نیز محل زندگی و آرامگاه شماری از چهره‌های برجسته فرهنگ و هنر ایران بوده است که از آن جمله می‌توان به کمال‌الملک، حیدر یغما، پرویز مشکاتیان و محمدعلی اسلامی ندوشن اشاره کرد.

بازدید معاون میراث‌فرهنگی کشور از آثار تاریخی و فرهنگی نیشابور در ادامه برنامه‌های سفر استانی هفته گردشگری به خراسان رضوی انجام شد

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