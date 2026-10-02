قلعه نصوری پارسیان واجد ارزش ثبت ملی و نیازمند حفاظت و مرمت است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین شهابی روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از قلعه تاریخی نصوری شهرستان پارسیان گفت: قلعه نصوری از بناهای تاریخی ارزشمند شهرستان پارسیان و واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی کشور است که با توجه به ویژگی‌های معماری، پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی آن، نیازمند توجه و حفاظت جدی است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: ثبت این بنای تاریخی در فهرست آثار ملی می‌تواند زمینه حفاظت اصولی‌تر از قلعه نصوری را فراهم کند و پس از آن، موضوع مرمت و ساماندهی بنا با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

او تصریح کرد: در جریان این بازدید، وضعیت موجود قلعه و ظرفیت‌های تاریخی و معماری آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موضوع ثبت اثر و اقدامات لازم برای حفاظت و مرمت آن در دستور کار قرار گیرد.

شهابی خاطرنشان کرد: حفاظت از بناهای تاریخی و معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده پارسیان می‌تواند به تقویت جایگاه این شهرستان در مسیرهای گردشگری استان هرمزگان کمک کند.

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