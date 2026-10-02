۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان:

قلعه نصوری پارسیان واجد ارزش ثبت ملی و نیازمند حفاظت و مرمت است

قلعه نصوری پارسیان واجد ارزش ثبت ملی و نیازمند حفاظت و مرمت است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به همراه فرماندار پارسیان و معاونان اداره‌کل، همزمان با هفته گردشگری از قلعه تاریخی نصوری شهرستان پارسیان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین شهابی روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از قلعه تاریخی نصوری شهرستان پارسیان گفت: قلعه نصوری از بناهای تاریخی ارزشمند شهرستان پارسیان و واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی کشور است که با توجه به ویژگی‌های معماری، پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی آن، نیازمند توجه و حفاظت جدی است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: ثبت این بنای تاریخی در فهرست آثار ملی می‌تواند زمینه حفاظت اصولی‌تر از قلعه نصوری را فراهم کند و پس از آن، موضوع مرمت و ساماندهی بنا با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

او تصریح کرد: در جریان این بازدید، وضعیت موجود قلعه و ظرفیت‌های تاریخی و معماری آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موضوع ثبت اثر و اقدامات لازم برای حفاظت و مرمت آن در دستور کار قرار گیرد.

شهابی خاطرنشان کرد: حفاظت از بناهای تاریخی و معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده پارسیان می‌تواند به تقویت جایگاه این شهرستان در مسیرهای گردشگری استان هرمزگان کمک کند.

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کد خبر 1405071001154
صدیقه غلامی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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