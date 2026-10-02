پویش پاکسازی محدوده پل تاریخی قشلاق سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیروان صنوبری روز جمعه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پویش پاکسازی محدوده پل تاریخی قشلاق امروز، همزمان با برنامه‌های هفته گردشگری و با هدف پاکسازی و ساماندهی محیط پیرامون این اثر تاریخی برگزار شد.

رئیس میراث‌فرهنگی سنندج افزود: این پویش با مشارکت دوستداران میراث‌فرهنگی، فعالان حوزه گردشگری و علاقه‌مندان به محیط‌زیست اجرا شد و شرکت‌کنندگان با حضور در محدوده پل تاریخی قشلاق نسبت به جمع‌آوری پسماند و پاکسازی محیط پیرامون این اثر اقدام کردند.

او با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در حفاظت از آثار تاریخی گفت: صیانت از میراث‌فرهنگی تنها وظیفه دستگاه‌های متولی نیست و همراهی مردم و تشکل‌های مردمی، نقش مهمی در حفاظت و معرفی بهتر این آثار دارد.

صنوبری عنوان کرد: اجرای برنامه‌های پاکسازی در محدوده آثار تاریخی علاوه بر کمک به بهبود وضعیت محیط پیرامون، موجب افزایش حساسیت و توجه جامعه محلی نسبت به ارزش‌های میراث‌فرهنگی و ضرورت حفاظت از آن‌ها می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی سنندج با بیان اینکه پل تاریخی قشلاق یکی از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این شهرستان است، یادآور شد: توجه به منظر پیرامونی آثار تاریخی و فراهم کردن محیطی مناسب برای بازدید گردشگران، بخشی از فرآیند توسعه و رونق گردشگری فرهنگی در شهرستان است.

او بیان کرد: برگزاری چنین پویش‌هایی در کنار برنامه‌های فرهنگی و گردشگری، زمینه مشارکت بیشتر مردم در حفاظت از میراث‌فرهنگی را فراهم می‌کند و امیدواریم این روند در مناسبت‌های مختلف تداوم داشته باشد.

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