به گزارش خبرنگار میراث آریا، کمال‌الدین ضیاکمالی، با اشاره به برگزاری برنامه صعود به قله قلعه‌دختر جیرفت همزمان با هفته گردشگری اظهار کرد: صعود به این قله در روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵، اقدامی در راستای معرفی ظرفیت‌های طبیعی شهرستان و توسعه گردشگری ورزشی و ماجراجویانه بود.

رئیس میراث‌فرهنگی جیرفت افزود: جیرفت با برخورداری از چشم‌اندازهای متنوع طبیعی و کوهستانی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های طبیعت‌گردی دارد و برگزاری برنامه‌های کوهنوردی می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر گردشگران و علاقه‌مندان با این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

او با تاکید بر ضرورت توجه به گردشگری مسئولانه گفت: طبیعت‌گردی زمانی می‌تواند به توسعه پایدار گردشگری کمک کند که همراه با احترام به محیط‌زیست، حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از آسیب به زیست‌بوم‌های طبیعی باشد.

ضیاکمالی در ادامه بیان کرد: مشارکت باشگاه‌های تخصصی و فعالان حوزه کوهنوردی در برنامه‌های گردشگری، نقش مهمی در ترویج فرهنگ طبیعت‌گردی مسئولانه و معرفی مسیرها و جاذبه‌های طبیعی شهرستان جیرفت دارد.

رئیس میراث‌فرهنگی جیرفت خاطرنشان کرد: این‌ اداره در هفته گردشگری تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی، برنامه‌هایی متناسب با ظرفیت‌های شهرستان برگزار کند تا علاوه بر ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران، زمینه معرفی جیرفت به‌عنوان مقصدی برای گردشگری ورزشی، طبیعت‌محور و ماجراجویانه بیش از پیش فراهم شود.

این صعود با مشارکت باشگاه کوهنوردی همنوردان جنوب برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن صعود به قله قلعه‌دختر، با بخشی از ظرفیت‌های طبیعی و چشم‌اندازهای کوهستانی شهرستان جیرفت آشنا شدند.

انتهای پیام/