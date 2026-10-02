به گزارش میراث‌آریا، احمد کرمی صبح امروز جمعه ۱۰ مهرماه در نشست بررسی و پیگیری مسائل حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که به مناسبت هفته گردشگری و با حضور بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مجید عبادی مدیرکل امور مجلس وزارت میراث‌فرهنگی، فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات شهدای جمهور استانداری ایلام برگزار شد، اظهار کرد: هماهنگی و انسجام میان ارکان مختلف حاکمیتی در استان، نقطه عطفی برای پیشرفت ایلام است.

کرمی با قدردانی از پیگیری‌های مستمر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مردم استان با دغدغه‌مندی و جدیت، مسائل و مطالبات ایلام را در سطح ملی دنبال می‌کنند و این عزم و هماهنگی، نویدبخش تحقق توسعه مطلوب در استان است.

استاندار ایلام با اشاره به پیگیری‌های نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان گفت: اسدالله چراغی نماینده حوزه انتخابیه دهلران، آقای همتی نماینده حوزه انتخابیه ایلام و سارا فلاحی نماینده حوزه انتخابیه ایلام، هر یک با جدیت و دغدغه‌مندی پیگیر مسائل و امور استان هستند که این موضوع ارزشمند و شایسته قدردانی است.

او با اشاره به ظرفیت‌های متنوع ایلام در بخش‌های مختلف تصریح کرد: بر اساس اسناد بالادستی، برنامه هفتم توسعه و سند آمایش استان، سه حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و کشاورزی به عنوان اولویت‌های مهم توسعه ایلام هدف‌گذاری شده‌اند.

کرمی ادامه داد: تکمیل زنجیره ارزش در این سه حوزه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بیکاری، پویایی اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی استان داشته باشد.

استاندار ایلام با بیان اینکه این استان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری برخوردار است، گفت: ایلام به دلیل موقعیت جغرافیایی، همجواری با کشور عراق و قرار گرفتن در مرکز ثقل تمدن بین‌النهرین، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری طبیعی، مذهبی، تاریخی و باستانی دارد.

او افزود: هدف مدیریت استان این است که با بهره‌گیری از دانش روز، ظرفیت‌های بومی و تقویت زیرساخت‌ها، جایگاه واقعی ایلام به عنوان «عروس زاگرس» در صنعت گردشگری کشور تثبیت شود.

کرمی با اشاره به ظرفیت قابل توجه صنایع دستی استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار صنعتگر در حوزه صنایع دستی ایلام فعالیت دارند و توسعه بازارهای هدف برای محصولات تولیدی آنان از برنامه‌های مهم استان است.

استاندار ایلام افزود: در راستای توسعه دیپلماسی مرزی و معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی استان، تاکنون ۶۳ نمایشگاه صنایع دستی در استان‌های مختلف عراق برگزار شده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

او در ادامه بر ضرورت حرکت به سمت برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌محور تأکید کرد و گفت: در حوزه‌های کشاورزی و گردشگری، بخش خصوصی باید نقش پیشران توسعه را بر عهده داشته باشد و زمینه برای حضور و سرمایه‌گذاری این بخش بیش از گذشته فراهم شود.

کرمی توسعه نخلستان‌های خرما در سه شهرستان مرزی استان و در جدار مرز را نمونه‌ای از اجرای طرح‌های اقتصادی و پروژه‌محور دانست و افزود: اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار خود را در زندگی و معیشت مردم نشان دهد.

استاندار ایلام ابراز امیدواری کرد: با همکاری و حمایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، زمینه اجرای طرح‌های ماندگار در حوزه گردشگری و صنایع دستی فراهم شود و این ظرفیت‌ها بیش از گذشته در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال استان قرار گیرند.

۳۰۰ میلیارد ریال برای پروژه‌های میراث‌فرهنگی ایلام هزینه شد/ ۱۱۸ چشمه آب‌معدنی؛ ظرفیتی برای توسعه گردشگری اقتصادی استان

بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایلام در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: طی شش ماه گذشته ۳۰۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های عمرانی و مرمتی در استان هزینه شده و تلاش می‌شود میزان اعتبارات این حوزه در سال جاری افزایش یابد.

او در این نشست اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی اصلاحاتی را با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع مالی و اعتباری و شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های مورد نیاز در شهرستان‌های مختلف کشور انجام داده است.

ندایی با اشاره به ظرفیت مدیریتی استان ایلام افزود: استاندار ایلام از سابقه و تجربه مناسبی در حوزه عمرانی برخوردار است و این تجربه می‌تواند در پیشبرد روند توسعه استان مؤثر باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی ادامه داد: در شش ماه گذشته ۳۰۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های عمرانی و مرمتی در استان ایلام هزینه شده و تلاش می‌شود این میزان اعتبار در سال جاری با هدف تقویت زیرساخت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری افزایش پیدا کند.

او یکی از برنامه‌های وزارتخانه را استفاده از ظرفیت ساختمان‌های اداری مازاد عنوان کرد و گفت: واگذاری ساختمان‌های اداری مازاد در دستور کار قرار دارد تا درآمد حاصل از آن مجدداً به چرخه توسعه میراث‌فرهنگی و گردشگری بازگردد و برای اجرای پروژه‌های مورد نیاز هزینه شود.

ندایی همچنین بر ضرورت اعطای تسهیلات هدفمند و رفع موانع سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: تسهیلات هدفمند و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های گردشگری و فعال شدن ظرفیت‌هایی را فراهم کند که تاکنون سهم محدودی در اقتصاد مناطق داشته‌اند.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به حوزه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی گفت: پرداخت تسهیلات در این بخش باید با دقت و هدفمندی بیشتری انجام شود تا منابع مالی به طرح‌هایی اختصاص پیدا کند که در نهایت به اشتغال پایدار و درآمد مستمر برای مردم منجر شوند.

او با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و مرزی ایلام اظهار کرد: برخورداری از مرز مشترک با عراق، تنوع اقلیمی، جاذبه‌های طبیعی و آثار تاریخی، ایلام را از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه گردشگری برخوردار کرده است.

ندایی افزود: تبدیل این ظرفیت‌ها به مزیت اقتصادی نیازمند مطالعه علمی، برنامه‌ریزی دقیق و تعریف طرح‌هایی متناسب با ویژگی‌های هر منطقه است و توسعه گردشگری باید بر اساس شناخت بازار و ظرفیت‌های واقعی مناطق دنبال شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به وجود بیش از ۱۱۸ چشمه آب‌معدنی و آب‌گرم در استان ایلام گفت: این ظرفیت طبیعی ارزشمند در صورت مدیریت صحیح و ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌تواند سهم قابل توجهی در اقتصاد مناطق مختلف استان داشته باشد.

او ادامه داد: بهره‌برداری اقتصادی از چشمه‌های آب‌معدنی و آب‌گرم نیازمند سرمایه‌گذاری، ایجاد امکانات اقامتی و رفاهی و تعریف بسته‌های گردشگری است تا این ظرفیت‌ها از جاذبه‌های محلی به مقصدهای گردشگری تبدیل شوند.

ندایی تردد گسترده زائران از مرزهای استان ایلام را نیز فرصتی مهم برای توسعه صنعت گردشگری دانست و گفت: باید با برنامه‌ریزی مناسب زمینه ماندگاری بخشی از مسافران و زائران در استان فراهم شود تا حضور آنان علاوه بر آثار زیارتی، به رونق اقتصادی و گردشگری استان نیز کمک کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی تأکید کرد: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تمام توان در کنار مدیریت استان ایلام قرار دارد تا ظرفیت‌های موجود به طرح‌های اجرایی تبدیل و موانع پیش‌روی پروژه‌های اولویت‌دار برطرف شود.

او افزود: در سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان ایلام، مسائل و پروژه‌های اولویت‌دار استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برای رفع موانع و تعیین مسیر اجرایی آنها، برنامه‌های عملیاتی تدوین خواهد شد.

ندایی در پایان خاطرنشان کرد: هدف وزارت میراث‌فرهنگی این است که ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ایلام در قالب طرح‌های مشخص اقتصادی فعال شود و آثار آن در حوزه اشتغال، درآمد مردم و توسعه زیرساخت‌های استان نمایان شود.

توسعه گردشگری ایلام نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و تقویت زیرساخت‌هاست

نمایندگان مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان، توسعه گردشگری را یکی از مسیرهای مهم برای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد مردم و رونق اقتصادی ایلام عنوان کردند.

فریدون همتی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان اظهار کرد: این ظرفیت‌ها در صورت برنامه‌ریزی مناسب و سرمایه‌گذاری می‌توانند به یکی از منابع مهم اشتغال‌زایی و درآمد پایدار تبدیل شوند و زمینه کاهش وابستگی اقتصاد استان به درآمدهای نفتی را فراهم کنند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر پیش‌روی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان افزود: پیش از این سفر باید نشست‌های کارشناسی و تخصصی برگزار شود تا مسائل و اولویت‌های اصلی حوزه گردشگری ایلام شناسایی و برای افق پنج تا ۱۰ ساله استان برنامه‌ریزی شود.

همتی ادامه داد: ایلام از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری برخوردار است و فعال‌سازی این توانمندی‌ها با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باشد.

او با اشاره به ظرفیت منطقه گردشگری کارزان در شهرستان سیروان گفت: محدوده‌ای به گستره حدود ۲۰۰ هکتار در این منطقه وجود دارد که با فراهم شدن زیرساخت‌ها و حضور سرمایه‌گذاران، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی قابل توجه در آن فراهم خواهد شد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ظرفیت چشمه‌های آبگرم دهلران اظهار کرد: بهره‌برداری از این ظرفیت متناسب با توان واقعی آن نیست و با تأمین زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذار و استفاده از تسهیلات کم‌بهره می‌توان زمینه توسعه گردشگری درمانی و تفریحی و بهبود معیشت مردم منطقه را فراهم کرد.

همتی تأکید کرد: توسعه گردشگری نیازمند نگاه فرابخشی و همراهی دستگاه‌های اجرایی است و باید از ظرفیت‌های ملی و استانی برای تبدیل جاذبه‌های موجود به طرح‌های اقتصادی استفاده شود.

اسدالله چراغی، رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند ایلام در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: هماهنگی میان مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را سرعت بخشد.

نماینده مردم حوزه جنوب در محلی شورای اسلامی چ با اشاره به برخی طرح‌های زیرساختی نیمه‌تمام افزود: بخشی از مشکلات موجود به ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط بازمی‌گردد که نمونه آن را می‌توان در روند اجرای طرح چشمه‌های آبگرم دهلران مشاهده کرد؛ از این رو لازم است موانع اجرایی با پیگیری مستمر و تصمیم‌گیری به‌موقع برطرف شود.

چراغی ادامه داد: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مسائل و مشکلات حوزه گردشگری را از مسیرهای قانونی پیگیری می‌کنند و در مواردی که روند اجرای طرح‌ها با کندی روبه‌رو باشد، از ظرفیت‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس برای شتاب‌بخشی به اجرای تعهدات استفاده خواهند کرد.

او همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های تاریخی و باستانی استان تأکید کرد و خواستار تقویت زیرساخت‌های موزه‌ای و ایجاد موزه باستان‌شناسی در ایلام شد.

نمایندگان استان در ادامه این نشست بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ملی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و رفع موانع اجرایی پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کردند و توسعه گردشگری را نیازمند همکاری و هم‌افزایی مجموعه دستگاه‌های اجرایی، وزارت میراث‌فرهنگی و نمایندگان مجلس دانستند.

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