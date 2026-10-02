به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، گردهمایی خانواده بوم‌گردی استان گیلان به مناسبت هفته گردشگری، روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ با شعار «با هم برای ایران؛ روایت هم‌دلی و مهمان‌نوازی» در اقامتگاه بوم‌گردی گیلان‌تاج، واقع در شهرستان رشت، بخش سنگر، روستای شهرستان برگزار شد.

در این گردهمایی، حسین ابراهیمی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، سلمان عرفانی، رئیس انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی گیلان، مدیران و فعالان اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان و جمعی از هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی حضور داشتند.

ابراهیمی در این مراسم با تأکید بر اهمیت جایگاه بوم‌گردی در آینده معماری و گردشگری استان گفت: بوم‌گردی بخشی از روایت ایران و گیلان است، روایتی که از دل فرهنگ، سبک زندگی، طبیعت، هنر، غذا و مهمان‌نوازی مردم هر منطقه شکل می‌گیرد و می‌تواند تجربه‌ای متفاوت، اصیل و ماندگار از گیلان را پیش روی گردشگران قرار دهد.

معاون گردشگری استان گیلان افزود: هر اقامتگاه بوم‌گردی می‌تواند به یک نقطه اتصال میان گردشگر و جامعه محلی تبدیل شود، جایی که گردشگر برای لمس یک شیوه زندگی، شناخت فرهنگ یک سرزمین و تجربه زیست واقعی مردم آن منطقه وارد می‌شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی گیلان تصریح کرد: گیلان از نمونه‌های شاخص سرزمین‌هایی است که در آن طبیعت و فرهنگ در هم تنیده‌اند و همین پیوند، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه گردشگری مبتنی بر تجربه، جامعه محلی و اقتصاد فرهنگی ایجاد کرده است.

ابراهیمی با تشریح شعار روز جهانی گردشگری ۲۰۲۶ با محوریت «دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» اظهار کرد: ورود فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به گردشگری نباید به معنای فاصله گرفتن از هویت، فرهنگ و جامعه محلی باشد، بلکه فناوری زمانی می‌تواند به توسعه گردشگری کمک کند که در خدمت معرفی بهتر ظرفیت‌های بومی، دسترسی گردشگران به تجربه‌های اصیل و تقویت کسب‌وکارهای محلی قرار گیرد.

او ادامه داد: امروز می‌توان با استفاده از ابزارهای دیجیتال و ظرفیت‌های هوش مصنوعی، روایت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، صنایع‌دستی، غذاهای محلی، آیین‌ها و جاذبه‌های کمترشناخته‌شده را به مخاطبان داخلی و بین‌المللی معرفی کرد و امکان دسترسی گردشگران به مقاصد متنوع‌تر را افزایش داد.

معاون گردشگری استان گیلان ابراز کرد: آینده گردشگری، ترکیبی از فناوری و انسان است، فناوری باید به ما کمک کند تا روایت‌های محلی را بهتر بشناسیم و معرفی کنیم، اما آنچه تجربه گردشگری را ماندگار می‌کند، همچنان فرهنگ، مردم، طبیعت، مهمان‌نوازی و اصالت مقصد است.

ابراهیمی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری و هم‌افزایی میان فعالان این حوزه تاکید کرد و گفت: آینده گردشگری بوم‌محور از مسیر همکاری خانواده گردشگری، انجمن‌های حرفه‌ای، هنرمندان، تولیدکنندگان صنایع‌دستی و جوامع محلی عبور می‌کند و هرچه این زنجیره منسجم‌تر شود، سهم گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق نیز افزایش خواهد یافت.

او در پایان خاطرنشان کرد : هوشمندسازی گردشگری زمانی معنا پیدا می‌کند که فرصت دیده‌شدن را برای مقاصد و جوامع محلی بیشتری فراهم کند و اجازه ندهد فناوری، گردشگران را فقط به چند مقصد شناخته‌شده هدایت کند. در این مسیر، بوم‌گردی می‌تواند یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای پیوند میان فناوری، توسعه پایدار، اقتصاد محلی و هویت فرهنگی باشد.

گفتنی است اجرای موسیقی سنتی، برپایی میز خوراک محلی و نمایشگاه صنایع‌دستی از جمله برنامه های این رویداد فرهنگی بود.

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