۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۳

معاون گردشگری استان گیلان: 

بوم‌گردی، روایت زنده ایران از مسیر فرهنگ، مهمان‌نوازی و زیست‌بوم است

بوم‌گردی، روایت زنده ایران از مسیر فرهنگ، مهمان‌نوازی و زیست‌بوم است

معاون گردشگری استان گیلان با تاکید بر این‌که بوم‌گردی می‌تواند در پیوند میان فرهنگ، جامعه محلی و فناوری‌های نوین، به یکی از پایه‌های آینده گردشگری تبدیل شود، گفت: اقامتگاه‌های بوم‌گردی روایت زنده‌ای از ایران و گیلان و بستری برای تجربه سبک زندگی، فرهنگ، طبیعت، هنر و مهمان‌نوازی مردم هر منطقه به شمار می‌روند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، گردهمایی خانواده بوم‌گردی استان گیلان به مناسبت هفته گردشگری، روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ با شعار «با هم برای ایران؛ روایت هم‌دلی و مهمان‌نوازی» در اقامتگاه بوم‌گردی گیلان‌تاج، واقع در شهرستان رشت، بخش سنگر، روستای شهرستان برگزار شد.

در این گردهمایی، حسین ابراهیمی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، سلمان عرفانی، رئیس انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی گیلان، مدیران و فعالان اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان و جمعی از هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی حضور داشتند.

ابراهیمی در این مراسم با تأکید بر اهمیت جایگاه بوم‌گردی در آینده معماری و گردشگری استان گفت: بوم‌گردی بخشی از روایت ایران و گیلان است، روایتی که از دل فرهنگ، سبک زندگی، طبیعت، هنر، غذا و مهمان‌نوازی مردم هر منطقه شکل می‌گیرد و می‌تواند تجربه‌ای متفاوت، اصیل و ماندگار از گیلان را پیش روی گردشگران قرار دهد.

معاون گردشگری استان گیلان افزود: هر اقامتگاه بوم‌گردی می‌تواند به یک نقطه اتصال میان گردشگر و جامعه محلی تبدیل شود، جایی که گردشگر برای لمس یک شیوه زندگی، شناخت فرهنگ یک سرزمین و تجربه زیست واقعی مردم آن منطقه وارد می‌شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی گیلان تصریح کرد: گیلان از نمونه‌های شاخص سرزمین‌هایی است که در آن طبیعت و فرهنگ در هم تنیده‌اند و همین پیوند، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه گردشگری مبتنی بر تجربه، جامعه محلی و اقتصاد فرهنگی ایجاد کرده است.

ابراهیمی با تشریح  شعار روز جهانی گردشگری ۲۰۲۶ با محوریت «دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» اظهار کرد: ورود فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به گردشگری نباید به معنای فاصله گرفتن از هویت، فرهنگ و جامعه محلی باشد، بلکه فناوری زمانی می‌تواند به توسعه گردشگری کمک کند که در خدمت معرفی بهتر ظرفیت‌های بومی، دسترسی گردشگران به تجربه‌های اصیل و تقویت کسب‌وکارهای محلی قرار گیرد.

او ادامه داد: امروز می‌توان با استفاده از ابزارهای دیجیتال و ظرفیت‌های هوش مصنوعی، روایت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، صنایع‌دستی، غذاهای محلی، آیین‌ها و جاذبه‌های کمترشناخته‌شده را به مخاطبان داخلی و بین‌المللی معرفی کرد و امکان دسترسی گردشگران به مقاصد متنوع‌تر را افزایش داد.

معاون گردشگری استان گیلان ابراز کرد: آینده گردشگری، ترکیبی از فناوری و انسان است، فناوری باید به ما کمک کند تا روایت‌های محلی را بهتر بشناسیم و معرفی کنیم، اما آنچه تجربه گردشگری را ماندگار می‌کند، همچنان فرهنگ، مردم، طبیعت، مهمان‌نوازی و اصالت مقصد است.

ابراهیمی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری و هم‌افزایی میان فعالان این حوزه تاکید کرد و گفت: آینده گردشگری بوم‌محور از مسیر همکاری خانواده گردشگری، انجمن‌های حرفه‌ای، هنرمندان، تولیدکنندگان صنایع‌دستی و جوامع محلی عبور می‌کند و هرچه این زنجیره منسجم‌تر شود، سهم گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق نیز افزایش خواهد یافت.

او در پایان خاطرنشان کرد : هوشمندسازی گردشگری زمانی معنا پیدا می‌کند که فرصت دیده‌شدن را برای مقاصد و جوامع محلی بیشتری فراهم کند و اجازه ندهد فناوری، گردشگران را فقط به چند مقصد شناخته‌شده هدایت کند. در این مسیر، بوم‌گردی می‌تواند یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای پیوند میان فناوری، توسعه پایدار، اقتصاد محلی و هویت فرهنگی باشد.

گفتنی است اجرای موسیقی سنتی، برپایی میز خوراک محلی و نمایشگاه صنایع‌دستی از جمله برنامه های این رویداد فرهنگی بود. 

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کد خبر 1405071001158
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مهدی نورعلی

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