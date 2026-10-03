به گزارش میراث‌آریا، روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در راستای سیاست‌های کلان توسعه گردشگری استان هرمزگان و بهره‌گیری از توانمندی‌های مناطق روستایی، نشستی تخصصی با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، معاونین اداره کل، اعضای شورای اسلامی، دهیار و معتمدین محلی روستای هشنیز برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در این نشست گردشگری روستایی را پیشران اصلی تحول اقتصادی در مناطق روستایی دانست و بر لزوم مشارکت فعال دهیاران برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بومی تاکید کرد.

او با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های بوم‌گردی و رونق صنایع‌دستی، مسیری مطمئن برای ایجاد اشتغال پایدار و خودکفایی اقتصادی جوامع محلی است، تصریح کرد که این اداره کل آمادگی کامل دارد تا با تسهیل‌گری در امور و حمایت از طرح‌های پیشنهادی دهیاران، گامی عملیاتی برای شکوفایی اقتصاد روستاها و ارتقای شاخص‌های معیشتی مردم این مناطق بردارد.

شهرزاد در حاشیه این سفر میدانی، از قلعه تاریخی هشنیز و موزه مردم‌شناسی این روستا بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و نیازهای حفاظتی و مرمتی این آثار قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: قلعه هشنیز و موزه مردم‌شناسی، شناسنامه فرهنگی منطقه محسوب می‌شوند. بازسازی و تقویت این فضاها نه‌تنها به حفظ میراث‌فرهنگی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یکی از جاذبه‌های اصلی، نقشی کلیدی در جذب گردشگران و رونق گردشگری در پارسیان ایفا خواهد کرد.

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