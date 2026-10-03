نخستین زیرساخت گردشگری سرفیروزآباد در روستای زنگی افتتاح شد

به‌ گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن امروز ۱۰ مهرماه در آیین افتتاح پروژه زیرساخت‌های گردشگری روستای زنگی اظهار کرد: طرح احداث و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری این روستا از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در سه دوره موفق به اخذ تخصیص اعتبارات شد و امروز شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه هستیم.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، افزود: در جریان اجرای این طرح، عملیات سنگ‌فرش محوطه پیرامون بقعه زنگی، ایجاد راه دسترسی، اجرای سکوهای نشیمن و همچنین عملیات روشنایی محوطه انجام شده است.

او اعتبار هزینه‌ شده برای اجرای این پروژه را حدود ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل اعتبارات استانی تأمین و توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه هزینه شده است.

روشن با بیان اینکه پروژه روستای زنگی به‌عنوان نخستین زیرساخت گردشگری بخش سرفیروزآباد به بهره‌برداری رسیده است، تصریح کرد: هدف از اجرای این پروژه فراهم‌کردن محیطی مناسب برای حضور و استفاده گردشگران و فراهم‌کردن زمینه آشنایی آنان با جاذبه‌های متنوع طبیعی، مذهبی، تاریخی و گردشگری منطقه سرفیروزآباد است.

او ادامه داد: سرفیروزآباد از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار است و ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران، معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده منطقه و رونق گردشگری روستایی را فراهم کند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق روستایی علاوه بر تسهیل حضور گردشگران، می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید برای جوامع محلی را نیز فراهم کند و افتتاح پروژه زنگی گامی در همین مسیر است.

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