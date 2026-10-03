به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، شامگاه جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در این مراسم گفت: توسعه ظرفیت‌های اقامتی یکی از الزامات رونق گردشگری در شهرستان‌هایی است که از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی برخوردارند و پارسیان با توجه به ظرفیت‌های متنوع خود، نیازمند توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: بوم‌گردی نخیل با حجم سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد تومان و با هدف افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان پارسیان راه‌اندازی شده و این مجموعه می‌تواند در کنار ارائه خدمات اقامتی، زمینه معرفی بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و بومی منطقه را برای گردشگران فراهم کند.

او بیان کرد: این اقامتگاه بوم‌گردی دارای ۶ اتاق و ظرفیت پذیرش ۳۰ نفر است و با بهره‌برداری از آن، برای چهار نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

محمدی اظهار کرد: حمایت از ایجاد و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مناطق مختلف استان، علاوه بر افزایش ظرفیت اقامت گردشگران، به توزیع متوازن خدمات گردشگری و تقویت حضور گردشگران در مناطق دارای ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی کمک می‌کند.

محمدی خاطرنشان کرد: پارسیان از شهرستان‌های دارای ظرفیت در حوزه گردشگری ساحلی و طبیعت‌گردی است و توسعه زیرساخت‌های اقامتی متناسب با ظرفیت‌های منطقه می‌تواند به تکمیل زنجیره خدمات گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران در این شهرستان کمک کند.

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