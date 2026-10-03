۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۸

همزمان با هفته گردشگری بوم‌گردی نخیل پارسیان افتتاح شد

همزمان با هفته گردشگری بوم‌گردی نخیل پارسیان افتتاح شد

همزمان با هفته گردشگری، بوم‌گردی نخیل شهرستان پارسیان با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، فرماندار شهرستان، معاونان اداره‌کل و جمعی از مسئولان محلی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، شامگاه جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در این مراسم گفت: توسعه ظرفیت‌های اقامتی یکی از الزامات رونق گردشگری در شهرستان‌هایی است که از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی برخوردارند و پارسیان با توجه به ظرفیت‌های متنوع خود، نیازمند توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: بوم‌گردی نخیل با حجم سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد تومان و با هدف افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان پارسیان راه‌اندازی شده و این مجموعه می‌تواند در کنار ارائه خدمات اقامتی، زمینه معرفی بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و بومی منطقه را برای گردشگران فراهم کند.

او بیان کرد: این اقامتگاه بوم‌گردی دارای ۶ اتاق و ظرفیت پذیرش ۳۰ نفر است و با بهره‌برداری از آن، برای چهار نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
محمدی اظهار کرد: حمایت از ایجاد و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در مناطق مختلف استان، علاوه بر افزایش ظرفیت اقامت گردشگران، به توزیع متوازن خدمات گردشگری و تقویت حضور گردشگران در مناطق دارای ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی کمک می‌کند.

محمدی خاطرنشان کرد: پارسیان از شهرستان‌های دارای ظرفیت در حوزه گردشگری ساحلی و طبیعت‌گردی است و توسعه زیرساخت‌های اقامتی متناسب با ظرفیت‌های منطقه می‌تواند به تکمیل زنجیره خدمات گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران در این شهرستان کمک کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071101163
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha