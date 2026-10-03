به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در این نشست فعالان گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پارسیان ضمن گرامیداشت هفته گردشگری، نیروی انتظامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: در بسیاری از شهرستان‌ها به دنبال ایجاد تنوع اقتصادی هستیم، اما پارسیان از ظرفیت‌های متنوع اقتصادی برخوردار است و می‌توان در کنار فعالیت‌های موجود، سه حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی و تاریخی را به‌عنوان محورهای مهم اقتصاد شهرستان تقویت کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: حوزه میراث‌فرهنگی نیز باید در کنار حفظ و صیانت از آثار تاریخی، دارای پیوست اقتصادی باشد و بتواند برای منطقه درآمد ایجاد کند. گردشگری نیز از بخش‌هایی است که گردش مالی قابل توجهی دارد و پارسیان با قرار گرفتن در جایگاه سوم استان از نظر ورود گردشگر، ظرفیت مناسبی برای توسعه اقتصاد گردشگری دارد؛ بنابراین باید برای افزایش ماندگاری گردشگران در شهرستان برنامه‌ریزی کنیم.

او با اشاره به ضرورت حرکت به سمت گردشگری رویدادمحور گفت: به جای اینکه تنها به چند رویداد محدود در طول سال اکتفا کنیم، باید به سمت تقویم متنوع رویدادهای گردشگری حرکت کنیم و حتی این هدف را دنبال کنیم که در طول سال، هر روز یک رویداد یا برنامه گردشگری در نقاط مختلف استان برگزار شود.

شهرزاد اظهار کرد: برای تحقق این هدف، زیرساخت، زمینه‌سازی و آموزش اهمیت زیادی دارد و باید جامعه محلی را برای گردشگرپذیری آماده کنیم. امروز گردشگری تجربه‌گرا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است؛ گردشگر تنها به دنبال تماشای یک جاذبه نیست، بلکه می‌خواهد بخشی از فرهنگ، آیین، رویداد و زندگی مردم مقصد را تجربه کند. این موضوع علاوه بر ایجاد تجربه برای گردشگر، موجب انتقال فرهنگ و معرفی ظرفیت‌های منطقه به سایر نقاط می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با بیان اینکه تعداد گردشگران تنها یکی از شاخص‌های ارزیابی گردشگری است، تصریح کرد: افزایش تعداد گردشگران مهم است، اما ماندگاری گردشگر از تعداد ورود آن اهمیت بیشتری دارد و باید شرایطی فراهم کنیم که گردشگر زمان بیشتری در شهرستان بماند و از خدمات و ظرفیت‌های مختلف آن استفاده کند.

او با اشاره به تقسیم بندی گردشگری استان به چهار بخش گردشگری پس‌کرانه، خشکی، دریایی و جزایر گفت: خوشبختانه پارسیان از هر چهار ظرفیت برخوردار است و این تنوع، فرصت مهمی برای توسعه گردشگری شهرستان محسوب می‌شود.

شهرزاد همچنین بر پیوند صنایع‌دستی با گردشگری تأکید کرد و گفت: باید صنایع‌دستی را بیش از گذشته به جریان گردشگری متصل کنیم تا گردشگر علاوه بر بازدید از جاذبه‌ها، با محصولات و هنرهای بومی منطقه نیز آشنا شود. در همین راستا، راه‌اندازی پلتفرم فروش صنایع‌دستی در حال پیگیری است تا زمینه عرضه و فروش محصولات هنرمندان فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی پارسیان خاطرنشان کرد: هویت تاریخی شهرستان باید در کنار گردشگری و صنایع‌دستی مورد توجه قرار گیرد و لازم است این سه حوزه را به‌عنوان بخش‌های مکمل اقتصاد شهرستان در نظر بگیریم؛ چرا که پیوند میان گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رونق اقتصادی در پارسیان باشد.

شهرزاد در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و مرمت آثار تاریخی شهرستان تأکید کرد و گفت: ظرفیت خیرین و منطقه ویژه اقتصادی باید بیش از گذشته در مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری پارسیان به‌کار گرفته شود. برای شتاب‌بخشی به توسعه گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی، لازم است بدنه اعتبارات تقویت شود و از همه ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع و اجرای طرح‌های اولویت‌دار شهرستان استفاده کنیم.

ظرفیت‌های ساحلی شهرستان زمینه‌ساز توسعه گردشگری است

احسان سالمی، فرماندار پارسیان، در این نشست ضمن تبریک هفته گردشگری اظهار کرد: شهرستان پارسیان از سواحل بسیار زیبا و ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی برخوردار است و گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور برای بهره‌مندی از این سواحل به شهرستان سفر می‌کنند.

او افزود: در سنوات گذشته برخی مناطق گردشگری از زیرساخت‌های لازم برخوردار نبودند، اما در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی برای بهبود زیرساخت‌های گردشگری شهرستان انجام شده است.

فرماندار پارسیان با قدردانی از مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: این مجموعه در چهار سال گذشته حضور و پیگیری فعالی در شهرستان داشته و اعتبارات مناسبی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری پارسیان اختصاص یافته است که از جمله آن می‌توان به پارک ساحلی پارسیان و زیرساخت‌های گردشگری در سواحل دستیر و تبن اشاره کرد.

سالمی همچنین بر ضرورت توجه به دغدغه‌های فعالان گردشگری تأکید کرد و گفت: یکی از مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان این حوزه، شرایط دریافت تسهیلات و بالا بودن نرخ سود تسهیلات است که نیازمند توجه و پیگیری برای ایجاد شرایط مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری است.

او ساماندهی خانه‌های مسافر فاقد مجوز و ایجاد بازارچه صنایع‌دستی در شهرستان را از دیگر موضوعات مورد نیاز شهرستان عنوان کرد و خواستار برنامه‌ریزی و همکاری برای ساماندهی و تقویت این بخش‌ها شد.

زیرساخت‌های گردشگری پارسیان متناسب با حضور گردشگران تقویت می‌شود

سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، در این نشست با اشاره به جایگاه پارسیان در حوزه گردشگری استان اظهار کرد: شهرستان پارسیان رتبه سوم ورود گردشگر به هرمزگان را به خود اختصاص داده است و این ظرفیت، ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات گردشگری متناسب با نیاز گردشگران را دوچندان می‌کند.

او افزود: در حال حاضر هفت پروژه سرمایه‌گذاری گردشگری در شهرستان پارسیان در دست اقدام است که مجموع حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها ۸۷۰ میلیارد تومان بوده و زمینه اشتغال ۱۷۰ نفر را فراهم می‌کند. این پروژه‌ها از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردار هستند و می‌توانند نقش مهمی در توسعه ظرفیت‌های گردشگری شهرستان داشته باشند.

محمدی همچنین راه دسترسی به ساحل دستیر را یکی از پروژه‌های اولویت‌دار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان عنوان کرد و گفت: این پروژه در اولویت قرار دارد و تلاش می‌کنیم راه دسترسی به ساحل دستیر تا پایان سال اجرایی شود.

او درباره ساماندهی خانه‌های مسافر نیز گفت: در راستای ساماندهی این واحدها فراخوان اعلام شده و از فعالان این حوزه دعوت شده است برای تعیین تکلیف و ساماندهی فعالیت خود مراجعه کنند. واحدهای فاقد مجوز نیز پس از طی مراحل مربوط، مشمول برخورد قانونی خواهند شد.

آثار تاریخی پارسیان، بخشی از هویت فرهنگی شهرستان است

حسین شهابی، سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان پارسیان اظهار کرد: این شهرستان از غنای تاریخی قابل توجهی برخوردار است و آثار و شواهد تاریخی آن، دوره‌های مختلف را دربرمی‌گیرد.

شهابی افزود: با توجه به ظرفیت‌های تاریخی موجود، شهرستان پارسیان قابلیت ثبت آثار بیشتری در فهرست آثار ملی را دارد و با انجام مطالعات و بررسی‌های باستان‌شناسی می‌توان تعداد آثار ثبتی شهرستان را افزایش داد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی هرمزگان با اشاره به اهمیت ثبت آثار تاریخی در معرفی مقاصد گردشگری گفت: میزان ثبت و حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی، یکی از مؤلفه‌های مورد توجه گردشگران است و تلاش می‌کنیم با پیگیری و جذب اعتبارات، زمینه مرمت و حفاظت از آثار تاریخی شهرستان پارسیان را فراهم کنیم.

او خاطرنشان کرد: آثار تاریخی، بخشی از هویت هر منطقه به شمار می‌روند و حفاظت و معرفی این آثار می‌تواند در تقویت هویت فرهنگی و توسعه گردشگری شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.

ایجاد بازارچه دائمی، مسیر حمایت از فروش صنایع‌دستی پارسیان را هموار می‌کند

ساناز رمجی، معاون صنایع‌دستی و سرپرست سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، در این نشست با اشاره به مهم‌ترین دغدغه فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل هنرمندان صنایع‌دستی، موضوع فروش و دسترسی به بازارهای عرضه محصولات است و ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی از مطالبات مهم هنرمندان شهرستان پارسیان به شمار می‌رود.

او افزود: استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای ایجاد و راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع‌دستی می‌تواند زمینه مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و رونق کسب‌وکارهای این حوزه فراهم کند.

او همچنین با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان پارسیان در حوزه گردشگری اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های شهرستان در این حوزه، می‌توان برای هر شهرستان سهم مشخصی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در نظر گرفت تا از طریق بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های جدید گردشگری فراهم شود و گام مؤثری در مسیر توسعه گردشگری پارسیان برداشته شود.

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