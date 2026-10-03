۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۶

اقامتگاه بوم‌گردی «لیر» در روستای مغدان پارسیان به بهره‌برداری رسید

اقامتگاه بوم‌گردی «لیر» در روستای مغدان پارسیان به بهره‌برداری رسید

همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری، اقامتگاه بوم‌گردی «لیر» در روستای مغدان شهرستان پارسیان با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، فرماندار شهرستان، معاونان اداره‌کل و جمعی از مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، شامگاه جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان پارسیان در حوزه گردشگری اظهار کرد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاهای استان، نقش مهمی در توزیع متوازن خدمات گردشگری، ماندگاری مسافران و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و سبک زندگی جوامع محلی دارد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: اقامتگاه بوم‌گردی «لیر» با حجم سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومان در روستای مغدان ایجاد شده و دارای ۱۶ اتاق با ظرفیت پذیرش ۵۰ نفر است که با بهره‌برداری از آن برای ۶ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

محمدی اظهار کرد: راه‌اندازی چنین مجموعه‌هایی علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان، زمینه حضور بیشتر گردشگران در مناطق روستایی را فراهم می‌کند و می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری، عرضه محصولات بومی و صنایع‌دستی و استفاده از ظرفیت‌های محلی کمک کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع پارسیان در حوزه گردشگری گفت: سواحل، جاذبه‌های طبیعی، بافت و بناهای تاریخی، فرهنگ بومی و ظرفیت‌های روستایی این شهرستان، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فراهم کرده است و تقویت زیرساخت‌های اقامتی یکی از نیازهای اساسی برای بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌هاست.

او بیان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های اقامتی در نقاط مختلف استان، با هدف افزایش کیفیت خدمات، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد محلی دنبال می‌شود و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

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کد خبر 1405071101166
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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