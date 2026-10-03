به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، شامگاه جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان پارسیان در حوزه گردشگری اظهار کرد: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاهای استان، نقش مهمی در توزیع متوازن خدمات گردشگری، ماندگاری مسافران و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و سبک زندگی جوامع محلی دارد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: اقامتگاه بوم‌گردی «لیر» با حجم سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومان در روستای مغدان ایجاد شده و دارای ۱۶ اتاق با ظرفیت پذیرش ۵۰ نفر است که با بهره‌برداری از آن برای ۶ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

محمدی اظهار کرد: راه‌اندازی چنین مجموعه‌هایی علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان، زمینه حضور بیشتر گردشگران در مناطق روستایی را فراهم می‌کند و می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری، عرضه محصولات بومی و صنایع‌دستی و استفاده از ظرفیت‌های محلی کمک کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع پارسیان در حوزه گردشگری گفت: سواحل، جاذبه‌های طبیعی، بافت و بناهای تاریخی، فرهنگ بومی و ظرفیت‌های روستایی این شهرستان، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فراهم کرده است و تقویت زیرساخت‌های اقامتی یکی از نیازهای اساسی برای بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌هاست.

او بیان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و ایجاد زیرساخت‌های اقامتی در نقاط مختلف استان، با هدف افزایش کیفیت خدمات، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد محلی دنبال می‌شود و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

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