رضا کیانی، بخشدار قارون، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به برگزاری نخستین همایش پیاده‌روی این بخش اظهار کرد: این رویداد با هدف توسعه ورزش‌های همگانی، ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت مردم برگزار شد، اما در کنار کارکرد ورزشی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی قارون نیز فراهم کرد.

او افزود: قارون از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری برخوردار است و طبیعت، روستاها، چشم‌اندازهای منطقه و جاذبه‌های فرهنگی و مذهبی می‌توانند در برنامه‌ریزی‌های گردشگری مورد توجه قرار گیرند.

کیانی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی بخش قارون گفت: آستان مقدس امامزاده شهپیر(ع) یکی از جاذبه‌های منطقه است که در کنار ظرفیت‌های طبیعی و روستایی قارون می‌تواند در مسیر معرفی این بخش به گردشگران قرار گیرد.

بخشدار قارون ادامه داد: یکی از اهداف ما این است که با برگزاری رویدادهای مختلف، مردم و گردشگران بیش از گذشته با ظرفیت‌های منطقه آشنا شوند. رویدادهای ورزشی، فرهنگی و اجتماعی می‌توانند بهانه‌ای برای حضور مردم در مناطق کمترشناخته‌شده و زمینه‌ای برای معرفی جاذبه‌های گردشگری باشند.

او همچنین به همزمانی این برنامه با جشن مهرگان اشاره کرد و گفت: مهرگان یکی از آیین‌های ارزشمند فرهنگ ایرانی است و توجه به چنین مناسبت‌هایی می‌تواند در معرفی هویت فرهنگی مناطق و تقویت گردشگری فرهنگی نقش داشته باشد.

کیانی افزود: پیوند میان آیین‌های ایرانی، ظرفیت‌های گردشگری و رویدادهای مردمی می‌تواند به ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران و همچنین افزایش توجه جامعه محلی به داشته‌های فرهنگی و طبیعی منطقه منجر شود.

او با بیان اینکه نخستین همایش پیاده‌روی قارون با مشارکت مردم، ورزشکاران، خانواده‌ها و مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند به تدریج به یک رویداد محلی با قابلیت جذب گردشگر تبدیل شود و زمینه معرفی بیشتر بخش قارون را فراهم کند.

بخشدار قارون در ادامه از همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان دزپارت، هیئت ورزش‌های همگانی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها، شبکه بهداشت و اورژانس و نیروهای انتظامی، به‌ویژه فرمانده و کارکنان پاسگاه قارون دنباله‌رود جنوبی، در برگزاری این برنامه قدردانی کرد.

نخستین همایش پیاده‌روی بخش قارون همزمان با هفته گردشگری، هفته دفاع مقدس و هفته نیروی انتظامی برگزار شد و با حضور مردم و اهدای جوایز به شرکت‌کنندگان به پایان رسید.

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