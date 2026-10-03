حفاران غیرمجاز در ورامین دستگیر شدند/ حفاری به عمق ۳۰ متر در حریم بنای تاریخی امامزاده یحیی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک روز شنبه ۱۱ مهرماه اظهار کرد: جستجوگران گنج که با استفاده از دستگاه فلزیاب و حفاری عمیق و غیرمجاز ۳۰ متری به دنبال کشف اشیای عتیقه تاریخی و فرهنگی در حریم بنای تاریخی، مذهبی و ثبت ملی امامزاده یحیی(ع) ورامین بودند به دام قانون گرفتار شدند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین با اظهار این خبر افزود: به دنبال گزارشی مبنی فعالیت مشکوک و انجام حفاری غیر مجاز در یکی از منازل مسکونی واقع در منطقه کهنه گل شهر ورامین، طی عملیاتی که با کسب مجوز از دستگاه قضایی و توسط عوامل پرتلاش پلیس امنیت فراجا نیروی انتظامی جنوب شرق استان و با همکاری یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی انجام شد، ضمن شناسایی محل مورد نظر و حضور در منطقه، دو نفر از عاملان این حفاری غیرمجاز در حین حفاری دستگیر و به همراه ابزارآلات حفاری کشف شده تحویل مراجع قانونی شدند.

او ضمن تقدیر از همراهی و پیگیری دستگاه قضایی و پلیس امنیت نیروی انتظامی تصریح کرد: در همین راستا پرونده قضایی برای عوامل دستگیر شده تشکیل و این موضوع از طریق مراجع قانونی برای دستگیری دیگر عوامل دخیل در این حفاری در حال پیگیری است.

تاجیک در پایان خاطرنشان کرد: حفاری غیرمجاز، تعرض به عرصه و حریم و یا تخریب بناهای تاریخی، خط قرمز این اداره است و در زمینه پیگیری آن، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

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