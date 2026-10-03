کارگاه آموزشی ساخت قاب چرمی گوشی موبایل در ورامین برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک امروز شنبه ۱۱ مهر گفت: با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین، کارگاه آموزشی ساخت قاب چرمی گوشی موبایل با چرم طبیعی با هدف توانمندسازی بانوان هنرمند و علاقمند رشته صنایع دستی چرم دست دوز بصورت رایگان برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین افزود: در این کارگاه آموزشی هنرجویان با مباحث آموزشی همچون آشنایی با مواد و ابزارهای مورد نیاز، طراحی و پیاده سازی الگو، برش و آماده سازی چرم، پرداخت کاری حرفه ایی و دوخت اصولی، ساخت قاب چرمی گوشی موبایل و ... را فرا گرفتند.

او خاطرنشان کرد: این کارگاه آموزشی با مربیگری خانم زهره الیکایی و با همکاری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین و بازارچه کارآفرینی و صنایع دستی شهید شقاقی وند ورامین برگزار گردید.

تاجیک گفت: با اجرای این کارگاه آموزشی، هنرجویان خواهند توانست قاب چرمی گوشی موبایل را با چرم طبیعی و به صورت دستدوز در سطح حرفه ای اجرا نمایند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین تصریح کرد: برای همه ی شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی صنایع دستی، از طرف این اداره گواهی حضور در کارگاه آموزشی صادر خواهد شد.

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