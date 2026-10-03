به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی افضلی روز پنجشنبه ۹ مهرماه جاری همچنین به همراه جمعی از مسئولان با حضور در منزل خانواده‌های آزاده سید سعید کلاکی، مادر شهید مسعود حاجی‌رضا کدخدا و رزمنده جمشید احمدی، با آنان دیدار و گفت‌وگو کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دماوند در این باره گفت: در این دیدارها، ضمن ادای احترام به مقام شهدا و قدردانی از ایثار و فداکاری آزادگان، رزمندگان و خانواده‌های شهدا، بخشی از خاطرات و روایت‌های دوران دفاع مقدس نیز بازگو شد.

او اظهار کرد: بخش مهمی از تاریخ دفاع مقدس در خاطرات و روایت‌های خانواده‌هایی نهفته است که سال‌ها با ایثار، صبر و فداکاری این دوره را تجربه کرده‌اند؛ ثبت این روایت‌ها کمک می‌کند این بخش از تاریخ اجتماعی شهرستان برای نسل‌های آینده باقی بماند.

علی افضلی افزود: دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه فرصتی برای شنیدن روایت‌هایی است که بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی دماوند را شکل داده‌اند.

این برنامه‌ها در راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس و پاسداشت یاد و خاطره شهدا و مقام ایثارگران شهرستان دماوند انجام شد.



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