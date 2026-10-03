به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد صادق رضویان روز شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای برنامه‌های ویژه هفته گردشگری، روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا شاهد اجرای طرحی نوآورانه با عنوان راویان کوچک میراث بود، طرحی که با تمرکز بر آموزش و ترویج فرهنگ گردشگری طراحی شده و به کودکان و نوجوانان روستا این مسئولیت را محول کرد که به عنوان روایتگران اصلی، میراث فرهنگی و طبیعی زادگاهشان را به گردشگران معرفی کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با تأکید بر اهمیت مشارکت جامعه محلی در مدیریت گردشگری، افزود: این اقدام هدفمند که با همت و برنامه‌ریزی مشترک انجمن زنان بورینا، دهیاری و شورای اسلامی روستای قلعه‌بالا انجام شده، با رویکرد توسعه پایدار و نهادینه‌سازی گردشگری در نسل جوان صورت گرفته است.

او با اشاره به محتوای آموزشی این برنامه بیان کرد: در این رویداد، کودکان و نوجوانان با ایفای نقش به عنوان میزبان و راهنمای تور، با بهره‌گیری از دانش بومی خود، ارزش‌های معماری همساز با اقلیم، آداب و رسوم کهن و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد زیست‌بومی منطقه را برای بازدیدکنندگان روایت کردند که این امر تجربه‌ای متمایز برای گردشگران رقم زده است.

رضویان در پایان خاطرنشان کرد: این طرح فراتر از یک برنامه ساده آموزشی، گامی راهبردی در جهت تقویت حس تعلق و مسئولیت‌پذیری در نسل نوپا است و هدف نهایی ما این است که کودکان قلعه‌بالا نه تنها حافظ میراث نیاکان خود باشند، بلکه به عنوان سفیران فعال و آگاه گردشگری، نقش‌آفرینی در معرفی این روستای جهانی را بر عهده بگیرند.

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