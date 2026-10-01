به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، جواد واحدی روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح واحد تولید تسبیح‌های صادراتی و زینتی مراغه گفت: حضور موفق در بازارهای داخلی و خارجی از ویژگی‌های این واحد تولیدی است.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، ایجاد مهندسی معکوس را از خصوصیات ویژه واحد افتتاحی در مراغه دانست و افزود: این امر نشان‌دهنده به کارگیری فناوری در این کارگاه است که می‌تواند زمینه ساز خودکفایی باشد.

علی امیری‌راد، فرماندار مراغه نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و میراثی این شهرستان، خواستار توجه و نگاه ویژه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای توسعه صنعت گردشگری شد.

فرماندار ویژه مراغه راد تعدد آثار، ابنیه‌ها و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی مراغه را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: مراقبت، حفاظت و پاسداری از این تعداد آثار که برخی از آن‌ها اهمیت جهانی دارند، نیازمند مساعدت، همکاری و حمایت‌های مالی و لجستیکی دولت می‌باشد.

او توسعه صنعت گردشگری مراغه را مفید به حال اقتصاد منطقه و حتی کشور دانست و ادامه داد: شاید یکی از آثار و اماکن دیدنی، تاریخی و فرهنگی مراغه برای یک کشور برای درآمدزایی بالا کفایت کند که ما همه را یکجا داریم، اما تاکنون از این داشته‌ها نتوانسته‌ایم بهره‌برداری کامل کنیم.

امیری راد تصریح کرد: رونق گردشگری مراغه نه برای این شهر، که برای شمال غرب و کل کشور می‌تواند مفید و مؤثر باشد. این کارگاه سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد تومان با تولید ۲۰۰ هزار تسبیح بزرگ‌ترین واحد تولید تسبیح‌های کهربا و سندلوس است که محصولات آن علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای ترکیه، عراق و عربستان صادر می‌شود.

این کارگاه سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد تومان با تولید ۲۰۰ هزار تسبیح بزرگ‌ترین واحد تولید تسبیح‌های کهربا و سندلوس است که محصولات آن علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای ترکیه، عراق و عربستان صادر می‌شود.

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