به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد مریدی درتاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه این بازدید با اشاره به تغییرات مثبت در بافت تاریخی گفت: تلاش‌های ما بر این است که با حفظ اصالت و تاریخ، بافت قدیمی شهر را احیا کنیم. امروز در رویداد مهر شیراز، افتخار میزبانی از استاندار فارس و همراهانشان را در این فضای ارزشمند داریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با تشریح وضعیت ثبت بافت، تصریح کرد: مجموعه بافت تاریخی شیراز در وسعت ۶۰ هکتار ثبت ملی شده است که در این محدوده، از میان ۱۲ هزار ملک، حدود ۱ هزار ملک به عنوان بناهای ملی و واجد ارزش شناسایی شده‌اند. ثبت ملی این بافت از دو منظر «پیوستگی فرهنگی» برای تداوم فضای ارزشمند تاریخی و همچنین ایمنی بناها صورت گرفته است تا بتوانیم از این میراث پاسداری کنیم.

مریدی همچنین در مورد توسعه زیرساخت‌های پذیرایی در بافت افزود: در حال حاضر قریب به ۱۲۵ مجموعه اقامتی و بوم‌گردی و تعدادی هتل در بافت تاریخی شیراز فعال هستند. اگرچه روند مرمت بناها زمان‌بر است، اما پیش‌بینی می‌کنیم ظرف ۲ تا ۳ سال آینده، تعداد این مراکز به ۳۰ تا ۵۰ واحد جدید افزایش یابد.

او با دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در احیای بافت تاریخی، تأکید کرد: ترکیب سرمایه‌گذاری‌های جدید با اصالت مردمان بافت، می‌تواند فضای گردشگری شیراز را به سطح متفاوتی از توسعه برساند

انتهای پیام/