۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۱

بازدید استاندار فارس از بافت تاریخی شیراز/ برنامه‌ای برای بازگرداندن اصالت و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی

بازدید استاندار فارس از بافت تاریخی شیراز/ برنامه‌ای برای بازگرداندن اصالت و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی

استاندار و معاونان استانداری فارس به همراه جمعی از مدیران استانی و شهری، همزمان با هفته گردشگری و در چارچوب رویداد مهر شیراز، از بافت تاریخی شهر شیراز بازدید کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد مریدی درتاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه این بازدید با اشاره به تغییرات مثبت در بافت تاریخی گفت: تلاش‌های ما بر این است که با حفظ اصالت و تاریخ، بافت قدیمی شهر را احیا کنیم. امروز در رویداد مهر شیراز، افتخار میزبانی از استاندار فارس و همراهانشان را در این فضای ارزشمند داریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس  با تشریح وضعیت ثبت بافت، تصریح کرد: مجموعه بافت تاریخی شیراز در وسعت ۶۰ هکتار ثبت ملی شده است که در این محدوده، از میان ۱۲ هزار ملک، حدود ۱ هزار ملک به عنوان بناهای ملی و واجد ارزش شناسایی شده‌اند. ثبت ملی این بافت از دو منظر «پیوستگی فرهنگی» برای تداوم فضای ارزشمند تاریخی و همچنین ایمنی بناها صورت گرفته است تا بتوانیم از این میراث پاسداری کنیم.

مریدی همچنین در مورد توسعه زیرساخت‌های پذیرایی در بافت افزود: در حال حاضر قریب به ۱۲۵ مجموعه اقامتی و بوم‌گردی و تعدادی هتل در بافت تاریخی شیراز فعال هستند. اگرچه روند مرمت بناها زمان‌بر است، اما پیش‌بینی می‌کنیم ظرف ۲ تا ۳ سال آینده، تعداد این مراکز به ۳۰ تا ۵۰ واحد جدید افزایش یابد.

او با دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در احیای بافت تاریخی، تأکید کرد: ترکیب سرمایه‌گذاری‌های جدید با اصالت مردمان بافت، می‌تواند فضای گردشگری شیراز را به سطح متفاوتی از توسعه برساند

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کد خبر 1405071101175
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

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