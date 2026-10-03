به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق زارع روز جمعه ۱۰مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید استاندار و مسئولان استانی از بافت قدیمی شیراز گفت: در حال حاضر بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان پروژه فعال در بافت تاریخی شیراز در دست اجراست که حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان آن به مرمت چهار بازار اصلی (وکیل شمالی، وکیل جنوبی، بازار بزرگ و سراهای پیرامونی) اختصاص یافته است که این پروژه‌ها که در راستای حفاظت از محورهای زندگی و بازارهای تاریخی است، در برخی بخش‌ها به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسیده‌اند.

معاون میراث‌فرهنگی استان فارس با اشاره به سایر محورهای عملیاتی افزود: علاوه بر بازارها، پروژه‌های مرمتی در محور زندی، موزه پارس و ارگ کریم‌خان (شامل مرمت اورسی‌ها، کارهای چوبی و آب‌بندی) در حال انجام است و همچنین حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت اضطراری مساجد تاریخی از جمله مسجد مشیر، مسجد فتح، مسجد قدس و مدرسه خان اختصاص یافته است.

زارع با تأکید بر اینکه مشکلات بافت تاریخی شیراز صرفاً کالبدی نیست، تصریح کرد: بافت تاریخی ما با وسعت ۳۶۰ هکتار و ۱۲ هزار پلاک، با چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و اقتصادی روبروست. از این میان، ۲ هزار پلاک واجد ارزش شناسایی شده‌اند که ۴۵۰ مورد آن‌ها ثبت ملی شده و مابقی در فرایند ثبت هستند. احیای این بافت نیازمند نگاهی جامع است و تکلیف آن تنها بر عهده یک دستگاه نیست.

او برای خروج از وضعیت موجود، سه محور راهبردی را ارائه داد: متکی شدن به قوانین با بهره‌گیری از قانون ۱۷ ماده‌ای حمایت از بنا و بافت‌های تاریخی (مصوب ۱۳۹۸) برای تعریف رسالت هر دستگاه، طرح ریزی و برنامه‌ریزی با پیگیری اعتبار برای تهیه «ضابطه اختصاصی احیای بافت» و «طرح حفاظت یکپارچه شهری» با همکاری سازمان شهرسازی و تدوین نقشه راه فنی با تشکیل کارگروهی با حضور نخبگان، دانشگاه‌ها و شهرداری برای تدوین نخستین «دستورالعمل استحکام‌بخشی بناهای تاریخی» با استفاده از منابع ملی و بین‌المللی سه محور راهبردی هستند.

معاون میراث‌فرهنگی فارس در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مالی جدید، از به‌کارگیری ماده ۲ قانون برنامه هفتم (تبدیل مالیات به محویت میراثی) و همکاری مجمع خیرین برای ایجاد یک اقتصاد پایدار در حوزه گردشگری خبر داد تا اصالت و هویت شهر شیراز برای نسل‌های آینده حفظ شود.

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