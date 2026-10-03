به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در آیین رونمایی از کتاب «جاذبه‌های گردشگری و آثار تاریخی شهرستان نمین» که با هدف پاسداشت تلاش‌های علمی و فرهنگی مؤلف و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان نمین برگزار شد، ضمن رونمایی رسمی از کتاب، از دکتر احد پیشگر به پاس سال‌ها تلاش در حوزه معرفی و شناساندن جاذبه‌های گردشگری و آثار تاریخی شهرستان تجلیل و با اهدای لوح سپاس و هدیه، از خدمات فرهنگی و علمی ایشان قدردانی شد.

مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نمین در این مراسم ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی به حاضران، با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در توسعه پایدار شهرستان، اظهار داشت: گردشگری امروز تنها یک حوزه فرهنگی و تفریحی نیست، بلکه یکی از ظرفیت‌های مهم برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، حمایت از جوامع محلی، توسعه صنایع دستی و معرفی هویت و فرهنگ بومی به شمار می‌رود.

ایرج سپیدکار با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان نمین در حوزه‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایع دستی، بر ضرورت معرفی شایسته این ظرفیت‌ها و استفاده از ابزارهای فرهنگی و علمی برای شناساندن جاذبه‌های شهرستان به گردشگران تأکید کرد و انتشار کتاب «جاذبه‌های گردشگری و آثار تاریخی شهرستان نمین» را گامی ارزشمند در مسیر مستندسازی و معرفی داشته‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان دانست.

بخش دیگری از این آیین به اجرای موسیقی اصیل و سنتی اختصاص داشت که با استقبال حاضران همراه شد. همچنین جمعی از شاعران نام‌آشنای استان اردبیل از شهرستان‌های مختلف استان با حضور در این مراسم به شعرخوانی پرداختند و فضای برنامه را با جلوه‌هایی از فرهنگ، ادب و هنر منطقه همراه کردند.

در پایان این مراسم، آیین رسمی رونمایی از کتاب «جاذبه‌های گردشگری و آثار تاریخی شهرستان نمین» با حضور مسئولان و جمعی از فرهیختگان و هنرمندان برگزار شد.

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