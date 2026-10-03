فریده اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا گفت: استان فارس یکی از گنجینه‌های ارزشمند گردشگری ایران است؛ استانی که در آن تاریخ، فرهنگ، ادبیات، طبیعت و زندگی مردم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و هر بخش از آن می‌تواند تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران ایجاد کند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان فارس افزود: وقتی از گردشگری فارس صحبت می‌کنیم، نخست نام شیراز به ذهن می‌آید؛ شهر شعر و ادب، حافظ و سعدی، باغ‌های ایرانی، عطر بهارنارنج و بناهای تاریخی ارزشمندی همچون ارگ کریم‌خان، مسجد نصیرالملک و مجموعه زندیه، اما ظرفیت‌های گردشگری استان به شیراز محدود نمی‌شود.

اسدی ادامه داد: تخت جمشید و پاسارگاد، نقش‌رستم، فیروزآباد، بیشاپور و بسیاری از آثار تاریخی استان، روایتگر تمدن و تاریخ چند هزارساله این سرزمین هستند.

او بیان کرد: در کنار این ظرفیت تاریخی، فارس از نظر جاذبه‌های طبیعی نیز شرایط قابل‌توجهی دارد. کوهستان‌ها، آبشارها، دشت‌ها، چشمه‌ها، باغ‌ها و مناطق طبیعی مختلف استان می‌توانند زمینه توسعه گردشگری طبیعت‌محور را فراهم کنند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان فارس با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده استان گفت: یکی از موضوعاتی که باید در برنامه‌ریزی گردشگری فارس مورد توجه قرار گیرد، توزیع مناسب سفر و معرفی مقاصدی است که کمتر در معرض توجه گردشگران قرار گرفته‌اند.

اسدی همچنین میراث فرهنگی ناملموس را یکی از سرمایه‌های مهم گردشگری استان دانست و گفت: گویش‌ها و لهجه‌های محلی، آیین‌ها و جشن‌های سنتی، موسیقی، غذاهای محلی، صنایع‌دستی و شیوه زندگی جوامع محلی، بخش مهمی از هویت فرهنگی فارس را تشکیل می‌دهند.

او افزود: این عناصر اگرچه ممکن است مانند یک بنای تاریخی قابل مشاهده نباشند، اما روح یک مقصد گردشگری را شکل می‌دهند و می‌توانند تجربه‌ای عمیق‌تر و ماندگارتر برای گردشگران ایجاد کنند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان فارس در ادامه با اشاره به جایگاه راهنمایان گردشگری گفت: راهنمای گردشگری نقش مهمی در انتقال درست مفاهیم تاریخی و فرهنگی به گردشگران دارد. یک اثر تاریخی زمانی برای گردشگر معنا پیدا می‌کند که داستان آن به‌درستی روایت شود و گردشگر بتواند با فرهنگ و هویت مردم آن منطقه ارتباط برقرار کند.

اسدی افزود: راهنمای گردشگری در واقع حلقه اتصال میان میراث مقصد و تجربه گردشگر است و ارتقای دانش و مهارت‌های حرفه‌ای راهنمایان می‌تواند در افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران مؤثر باشد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان فارس درباره چشم‌انداز گردشگری استان گفت: آینده گردشگری فارس را باید در تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری، معرفی مقاصد کمترشناخته‌شده و توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی جست‌وجو کرد.

اسدی ادامه داد: گردشگری کودک و خانواده و همچنین گردشگری دسترس‌پذیر از دیگر حوزه‌هایی است که ظرفیت توسعه در فارس دارد. هدف باید این باشد که گردشگر فقط برای بازدید از یک بنای تاریخی به فارس سفر نکند، بلکه برای تجربه فرهنگ، طبیعت، غذا، ادبیات، هنر و زندگی مردم این استان نیز به فارس بیاید.

او با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی گفت: رونق گردشگری زمانی ارزشمند و پایدار خواهد بود که به حفظ هویت و سرمایه‌های فرهنگی و طبیعی استان کمک کند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان فارس خاطرنشان کرد: همچنین باید شرایطی فراهم شود که منافع اقتصادی حاصل از گردشگری به جوامع محلی و فعالان واقعی این حوزه برسد. مشارکت جوامع محلی می‌تواند در حفاظت از میراث و توسعه پایدار گردشگری نقش مهمی داشته باشد.

اسدی گفت: این انجمن خود را بخشی از جریان توسعه گردشگری استان می‌داند و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت علمی، فرهنگی و حرفه‌ای راهنمایان، در معرفی شایسته فارس و ارتقای کیفیت تجربه گردشگران نقش‌آفرین باشد.

او افزود: فارس فقط یک مقصد گردشگری نیست؛ روایتی زنده از ایران است؛ روایتی که از هزاره‌های تاریخ تا شعر حافظ و سعدی، از معماری و باغ ایرانی تا آیین‌ها و زندگی امروز مردم امتداد پیدا کرده است و وظیفه ما این است که این روایت را درست بشناسیم، درست حفظ کنیم و درست به ایران و جهان معرفی کنیم.

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