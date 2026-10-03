به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: با هدف معرفی و آشنایی دانش آموزان با جاذبه‌های تاریخی و طبیعی شهرستان سرخه، مسابقه نقاشی دانش آموزان به مناسبت هفته گردشگری در شهر سرخه برگزار شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه با اشاره به اینکه این مسابقه در رده سنی کودکان برگزار شده است، افزود: دانش‌آموزان نسل سرنوشت‌ساز کشور هستند و باید فرهنگ گردشگری در زمینه‌ های مختلف از دوران نوجوانی و جوانی در ذهن آنان نهادینه شود.

او اظهار کرد: در این رویداد دانش آموزان به نقاشی با محوریت گردشگری پرداختند و در پایان از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.

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