۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰

به مناسبت هفته گردشگری

مسابقه نقاشی دانش‌آموزان در سرخه برگزار شد

مسابقه نقاشی دانش‌آموزان در سرخه برگزار شد

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه از برگزاری مسابقه نقاشی دانش‌آموزان در شهرستان سرخه به مناسبت هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: با هدف معرفی و آشنایی دانش آموزان با جاذبه‌های تاریخی و طبیعی شهرستان سرخه، مسابقه نقاشی دانش آموزان به مناسبت هفته گردشگری در شهر سرخه برگزار شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه با اشاره به اینکه  این مسابقه در رده سنی کودکان برگزار شده است، افزود: دانش‌آموزان نسل سرنوشت‌ساز کشور هستند و باید فرهنگ گردشگری در زمینه‌ های مختلف از دوران نوجوانی و جوانی در ذهن آنان نهادینه شود.

او اظهار کرد: در این رویداد دانش آموزان به نقاشی با محوریت گردشگری پرداختند و در پایان از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.

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کد خبر 1405071101179
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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