به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد هادی عسکری شامگاه جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی برپا شده به مناسبت هفته گردشگری در خانه کرد سنندج اظهار کرد: صنایع‌دستی بخشی از هویت فرهنگی هر منطقه است و معرفی و حمایت از این ظرفیت، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی است.

معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی هنرمندان و صنعتگران و فراهم کردن زمینه عرضه محصولات تولیدی آن‌ها است.

او عنوان کرد: صنایع‌دستی در استان کردستان از تنوع و پیشینه فرهنگی ارزشمندی برخوردار است و در کنار حوزه گردشگری، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت اقتصاد محلی را فراهم می‌کند.

عسکری با اشاره به ارتباط مستقیم صنایع‌دستی و گردشگری یادآور شد: معرفی هنرهای بومی و محصولات صنایع‌دستی به گردشگران، علاوه بر کمک به رونق بازار فروش تولیدات، موجب معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و ظرفیت‌های فرهنگی استان نیز می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه صنایع‌دستی خانه کرد، با هنرمندان و فعالان این حوزه درباره ظرفیت‌ها و مسائل پیش روی این بخش گفت‌وگو کرد.

نمایشگاه صنایع‌دستی خانه کرد سنندج همزمان با هفته گردشگری برپا شده و در آن بخشی از آثار و تولیدات هنرمندان و صنعتگران کردستان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی به نمایش گذاشته شده است.

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