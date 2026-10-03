۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴

معاون وزیر کار:

صنایع‌دستی کردستان ظرفیت مهمی برای اشتغال و رونق گردشگری است

صنایع‌دستی کردستان ظرفیت مهمی برای اشتغال و رونق گردشگری است

معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صنایع‌دستی کردستان علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، توانمندی قابل توجهی برای ایجاد اشتغال، حمایت از کسب‌وکارهای محلی و رونق گردشگری دارد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد هادی عسکری شامگاه جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی برپا شده به مناسبت هفته گردشگری در خانه کرد سنندج اظهار کرد: صنایع‌دستی بخشی از هویت فرهنگی هر منطقه است و معرفی و حمایت از این ظرفیت، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی است.

 معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی هنرمندان و صنعتگران و فراهم کردن زمینه عرضه محصولات تولیدی آن‌ها است.

او عنوان کرد: صنایع‌دستی در استان کردستان از تنوع و پیشینه فرهنگی ارزشمندی برخوردار است و در کنار حوزه گردشگری، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت اقتصاد محلی را فراهم می‌کند.

عسکری با اشاره به ارتباط مستقیم صنایع‌دستی و گردشگری یادآور شد: معرفی هنرهای بومی و محصولات صنایع‌دستی به گردشگران، علاوه بر کمک به رونق بازار فروش تولیدات، موجب معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و ظرفیت‌های فرهنگی استان نیز می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه صنایع‌دستی خانه کرد، با هنرمندان و فعالان این حوزه درباره ظرفیت‌ها و مسائل پیش روی این بخش گفت‌وگو کرد.

نمایشگاه صنایع‌دستی خانه کرد سنندج همزمان با هفته گردشگری برپا شده و در آن بخشی از آثار و تولیدات هنرمندان و صنعتگران کردستان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی به نمایش گذاشته شده است.

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کد خبر 1405071101180
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

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