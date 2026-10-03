به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی گفت: به مناسبت هفته گردشگری و در راستای خدمت‌رسانی و پاسخگویی مستقیم به مردم، روز جمعه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۵، میز خدمت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه در مصلی نماز جمعه این شهرستان برپا شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه افزود: حضور در این‌گونه برنامه‌ها فرصتی برای ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم است و می‌تواند در رفع موانع و مشکلات موجود در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مؤثر باشد.

او تصریح کرد: هدف از برگزاری میز خدمت، بررسی درخواست‌ها و مطالبات نمازگزاران و ایجاد زمینه مناسب برای تعامل بی‌واسطه میان مردم و مسئولان است.

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