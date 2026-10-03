۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷

رئیس مرکزکنترل ترافیک راهور فراجا اعلام کرد

ترافیک نیمه‌سنگین در هراز و محورهای ورودی تهران/ بارش پراکنده باران در ۷ استان

ترافیک نیمه‌سنگین در هراز و محورهای ورودی تهران/ بارش پراکنده باران در ۷ استان

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی از محورهای مواصلاتی کشور خبر داد.

به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا درخصوص آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز شنبه ۱۱ مهرماه اظهار کرد: در محور هراز، مسیر شمال به جنوب در محدوده کلرد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است. 

او ادامه داد: در آزادراه قزوین- کرج- تهران نیز در محدوده محمدیه و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، تردد خودروها با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: محور شهریار- تهران نیز در اکثر مقاطع با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است. 

سرهنگ قلی‌نیا در تشریح وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور گفت: بارش پراکنده باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، گیلان، اردبیل، مازندران، زنجان و قزوین گزارش شده است. 

او در پایان توصیه کرد: رانندگان ضمن مدیریت زمان سفر، با توجه به بارش باران و لغزندگی سطح معابر، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی مقابل را حفظ کنند.

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کد خبر 1405071101188
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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