به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا درخصوص آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز شنبه ۱۱ مهرماه اظهار کرد: در محور هراز، مسیر شمال به جنوب در محدوده کلرد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

او ادامه داد: در آزادراه قزوین- کرج- تهران نیز در محدوده محمدیه و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، تردد خودروها با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: محور شهریار- تهران نیز در اکثر مقاطع با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

سرهنگ قلی‌نیا در تشریح وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور گفت: بارش پراکنده باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، گیلان، اردبیل، مازندران، زنجان و قزوین گزارش شده است.

او در پایان توصیه کرد: رانندگان ضمن مدیریت زمان سفر، با توجه به بارش باران و لغزندگی سطح معابر، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی مقابل را حفظ کنند.

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