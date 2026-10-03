به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۱۱ مهرماه با اشاره به اهمیت حفاظت از گنبد کاشی‌کاری‌ شده مسجد شیخ لطف‌الله به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های هنر و معماری دوره صفوی، گفت: با توجه به‌ضرورت حفاظت از کاشی‌های گنبد و انجام اقدامات مرمتی در بخش‌های آسیب‌دیده، عملیات مرمت ترک‌های کاشی این بنای ارزشمند با تأمین اعتبار از محل مشارکت خیرین میراث‌فرهنگی در حال اجراست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: مشارکت خیرین در حفاظت از آثار تاریخی، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت اجتماعی و همراهی مردم در صیانت از میراث‌فرهنگی کشور است و تأمین اعتبار این پروژه از این محل، زمینه تداوم اقدامات حفاظتی و مرمتی در یکی از مهم‌ترین بناهای تاریخی اصفهان را فراهم کرده است.

جواد رحمتی، سرپرست پایگاه جهانی میدان امام (ره)(نقش‌جهان) نیز با تشریح آخرین وضعیت عملیات اجرایی گفت: مرحله پارچه سازی و آماده‌سازی قطعات کاشی موردنیاز برای مرمت ترک گنبد به پایان رسیده و با توجه به مساعد و معتدل شدن شرایط جوی، عملیات نصب پارچه‌های کاشی بر روی گنبد آغازشده است.

سرپرست پایگاه جهانی میدان امام (ره)(نقش‌جهان) ادامه داد: با توجه به حساسیت عملیات مرمت در ارتفاع و ضرورت رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی، روند نصب با دقت و بر اساس برنامه اجرایی در حال انجام است و امیدواریم به یاری خداوند، عملیات نصب پارچه‌های کاشی هر چه سریع‌تر به اتمام برسد.

او با تأکید بر اهمیت حفاظت پیشگیرانه از این اثر ارزشمند تاریخی افزود: اتمام این مرحله از عملیات پیش از شروع بارندگی‌ها، ازنظر مدیریت شرایط حفاظتی گنبد و جلوگیری از تشدید آسیب‌های ناشی از نفوذ رطوبت اهمیت ویژه‌ای دارد.

رحمتی ضمن قدردانی از مشارکت خیرین میراث‌فرهنگی در این عملیات مرمتی، تأکید کرد: حفاظت از مسجد شیخ لطف‌الله به‌عنوان بخشی از میراث جهانی میدان نقش‌جهان، نیازمند استمرار اقدامات تخصصی و همراهی همه علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی است و مشارکت خیرین در این پروژه، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های مرمتی این بنای تاریخی داشته است.

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