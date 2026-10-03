۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۸

ادامه عملیات مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان با حمایت خیرین

ادامه عملیات مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان با حمایت خیرین

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از پیشرفت عملیات مرمت ترک‌های کاشی گنبد مسجد شیخ لطف‌الله خبر داد و اعلام کرد با تکمیل مرحله آماده‌سازی پارچه‌های کاشی، عملیات نصب آن‌ها بر روی گنبد آغازشده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۱۱ مهرماه با اشاره به اهمیت حفاظت از گنبد کاشی‌کاری‌ شده مسجد شیخ لطف‌الله به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های هنر و معماری دوره صفوی، گفت: با توجه به‌ضرورت حفاظت از کاشی‌های گنبد و انجام اقدامات مرمتی در بخش‌های آسیب‌دیده، عملیات مرمت ترک‌های کاشی این بنای ارزشمند با تأمین اعتبار از محل مشارکت خیرین میراث‌فرهنگی در حال اجراست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: مشارکت خیرین در حفاظت از آثار تاریخی، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت اجتماعی و همراهی مردم در صیانت از میراث‌فرهنگی کشور است و تأمین اعتبار این پروژه از این محل، زمینه تداوم اقدامات حفاظتی و مرمتی در یکی از مهم‌ترین بناهای تاریخی اصفهان را فراهم کرده است.

جواد رحمتی، سرپرست پایگاه جهانی میدان امام (ره)(نقش‌جهان) نیز با تشریح آخرین وضعیت عملیات اجرایی گفت: مرحله پارچه سازی و آماده‌سازی قطعات کاشی موردنیاز برای مرمت ترک گنبد به پایان رسیده و با توجه به مساعد و معتدل شدن شرایط جوی، عملیات نصب پارچه‌های کاشی بر روی گنبد آغازشده است.

سرپرست پایگاه جهانی میدان امام (ره)(نقش‌جهان) ادامه داد: با توجه به حساسیت عملیات مرمت در ارتفاع و ضرورت رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی، روند نصب با دقت و بر اساس برنامه اجرایی در حال انجام است و امیدواریم به یاری خداوند، عملیات نصب پارچه‌های کاشی هر چه سریع‌تر به اتمام برسد.

او با تأکید بر اهمیت حفاظت پیشگیرانه از این اثر ارزشمند تاریخی افزود: اتمام این مرحله از عملیات پیش از شروع بارندگی‌ها، ازنظر مدیریت شرایط حفاظتی گنبد و جلوگیری از تشدید آسیب‌های ناشی از نفوذ رطوبت اهمیت ویژه‌ای دارد.

رحمتی ضمن قدردانی از مشارکت خیرین میراث‌فرهنگی در این عملیات مرمتی، تأکید کرد: حفاظت از مسجد شیخ لطف‌الله به‌عنوان بخشی از میراث جهانی میدان نقش‌جهان، نیازمند استمرار اقدامات تخصصی و همراهی همه علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی است و مشارکت خیرین در این پروژه، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های مرمتی این بنای تاریخی داشته است.

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کد خبر 1405071101190
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

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