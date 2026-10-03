شهرستان ملایر، به‌عنوان «شهر جهانی انگور»، از دیرباز در زمینه تولید و پخت سنتی شیره انگور پیشینه‌ای غنی دارد. هر سال همزمان با فصل برداشت انگور و آغاز فرآیند پخت شیره، جشنواره شیره‌پزی در روستای هدف گردشگری «مانیزان» برگزار می‌شود. این جشنواره با محوریت شیره‌پزی سنتی، جلوه‌ای از فرهنگ، آداب و رسوم و ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری منطقه است و فرصتی برای معرفی توانمندی‌های مردم محلی، محصولات بومی و میراث ارزشمند این دیار به گردشگران و علاقه‌مندان فراهم می‌کند. جشنواره شیره‌پزی مانیزان در کنار حفظ و ترویج شیوه‌های سنتی تولید شیره انگور، هر ساله به یکی از رویدادهای جذاب گردشگری منطقه تبدیل می‌شود و گردشگران بسیاری را برای تجربه حال‌وهوای برداشت انگور و فرآیند سنتی شیره‌پزی به این روستا می‌کشاند.