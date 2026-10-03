به گزارش خبرنگار میراث آریا، کامران شجاعی روز شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای حمایت از هنرمندان و تلاش برای توسعه زنجیره ارزش صنایع دستی در شهرستان مهدیشهر، دوره‌های آموزشی جدیدی با هدف ارتقای سطح دانش فنی و هنری تولیدکنندگان آغاز شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدیشهر با اشاره به همکاری‌های مشترک میان این اداره و اداره کل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: این دوره‌ها با همکاری فنی و حرفه‌ای و با هدف ارتقای مهارت‌های تولیدی و تجاری‌سازی محصولات صنایع دستی طراحی شده‌اند تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را با استانداردهای روز بازار عرضه کنند.

او در ادامه به جزئیات محورهای آموزشی این دوره اشاره کرد و گفت: برنامه‌های آموزشی این دوره شامل مباحث بسیار کاربردی از جمله آموزش تخصصی دوخت کیف چرمی، اصول طراحی محصول و همچنین مهارت‌های حیاتی بازاریابی و بسته‌بندی است و هدف ما این است که هنرمند تنها به تولید کالا بسنده نکند، بلکه دانش طراحی و بسته‌بندی مدرن را نیز برای رقابت‌پذیری بیشتر در بازار به دست آورد.

شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: تمرکز ما بر آموزش بازاریابی و بسته‌بندی در کنار مهارت‌های تولیدی، به منظور تکمیل چرخه تولید و ورود محصولات صنایع دستی مهدیشهر به بازارهای گسترده‌تر است تا از این طریق، نقش صنایع دستی در توسعه اقتصادی شهرستان پررنگ‌تر شود.

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