آغاز عملیات مرمت بنای تاریخی چهارطاقی دیباج در دامغان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: بنای تاریخی چهارطاقی دیباج که از شاخصه‌های معماری تاریخی این منطقه محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر به دلیل عوامل طبیعی و فرسایش، نیازمند مداخلات حفاظتی و مرمتی فوری بود که در همین راستا، عملیات مرمت این بنای ارزشمند با هدف تثبیت وضعیت موجود و جلوگیری از تخریب آغاز شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی در منطقه کهن و تاریخی دامغان اظهار کرد: عملیات در حال اجرا شامل استحکام‌بخشی ستون‌های اصلی و دوغاب‌ریزی در هسته‌های داخلی آن‌هاست که به منظور رفع خطر ریزش و تقویت ایستایی بنا صورت می‌گیرد.

او با تأکید بر استفاده از مصالح سنتی و سازگار با اقلیم منطقه در این پروژه تصریح کرد: علاوه بر پایداری سازه‌ای، عملیات مصالح‌چینی سنگی مطابق با الگوی اصلی بنا و بندکشی‌های تخصصی ضدآب برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و فرسایش مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

اکبرپور ضمن تشکر از همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر دیباج در پروژه مذکور، افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات حفاظتی در این مرحله، اجرای پوشش نهایی با استفاده از کاهگل است که علاوه بر بازگرداندن اصالت ظاهری به بنا، نقش محافظی در برابر عوامل جوی ایفا می‌کند.

انتهای پیام/