۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۴

اجرای ۲ طرح مطالعاتی برای مستندسازی و ساماندهی بازار تاریخی اصفهان

اجرای ۲ طرح مطالعاتی برای مستندسازی و ساماندهی بازار تاریخی اصفهان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از اجرای هم‌زمان دو طرح مطالعاتی با محوریت مستندسازی کالبدی و ساماندهی منظر و سیمای بازار تاریخی اصفهان خبر داد و گفت: این مطالعات می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی، مرمتی و مدیریت مداخلات آینده در این مجموعه تاریخی قرار گیرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز شنبه ۱۱ مهرماه، با اشاره به اهمیت بازار تاریخی اصفهان به‌عنوان یکی از عناصر مهم بافت تاریخی شهر گفت: در حال حاضر دو طرح مطالعاتی مرتبط با این مجموعه تاریخی در دست اجراست که یکی از آن‌ها به فتوگرامتری و برداشت محورهای اصلی بازار و دیگری به آسیب‌شناسی و ساماندهی منظر و سیمای بازار اختصاص دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: طرح فتوگرامتری و برداشت محورهای اصلی بازار اصفهان باهدف مستندسازی دقیق ویژگی‌های کالبدی این مجموعه و تهیه نقشه‌ها و اسناد فنی در حال اجراست و نتایج آن می‌تواند به‌عنوان یکی از اسناد پایه برای برنامه‌ریزی، مرمت و تصمیم‌گیری درباره مداخلات آتی در بازار مورداستفاده قرار گیرد.

کرم‌زاده با اشاره به نبود برداشت جامع از بازار اصفهان در چند دهه اخیر، افزود: اجرای این طرح ازنظر ایجاد یک مستندات فنی و کالبدی به‌روز برای بازار تاریخی اصفهان اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند شناخت دقیق‌تری از وضعیت موجود این مجموعه در اختیار کارشناسان و برنامه‌ریزان حوزه میراث‌فرهنگی قرار دهد.

او تصریح کرد: طرح دوم با موضوع آسیب‌شناسی و ساماندهی منظر و سیمای بازار تاریخی شهر اصفهان با تأکید بر راسته‌های قیصریه، چیت‌سازها، آهنگران و گلشن، توسط معاونت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در حال پیگیری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان بابیان اینکه این طرح صرفاً به شناسایی آسیب‌های موجود محدود نمی‌شود، گفت: در این مطالعه، آسیب‌های مرتبط با منظر و سیمای بازار و همچنین آسیب‌های ناشی از جنگ اخیر موردبررسی قرار می‌گیرد و در ادامه مجموعه‌ای از ضوابط برای ساماندهی بخش‌های مختلف بازار ارائه خواهد شد.

کرم‌زاده افزود: ضوابط پیش‌بینی‌شده در این طرح حوزه‌هایی همچون جداره‌ها، حجره‌ها، ورودی‌ها، درها، ویترین‌ها، تابلوها، نورپردازی، مبلمان شهری و تأسیسات را دربر می‌گیرد و در کنار آن، ضوابط مرتبط با مرمت و نحوه انجام مداخلات در بازار تاریخی نیز تدوین خواهد شد.

او تصریح کرد: تدوین چنین ضوابطی می‌تواند زمینه را برای هماهنگی بیشتر در نحوه حفاظت، مرمت و ساماندهی بخش‌های مختلف بازار فراهم کند و از مداخلات نامتجانس و آسیب‌زا در سیمای تاریخی این مجموعه جلوگیری کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان تأکید کرد: حفاظت از بازار تاریخی اصفهان نیازمند شناخت دقیق وضعیت موجود، مستندسازی علمی و تدوین ضوابط روشن برای مداخلات است و اجرای این دو طرح مطالعاتی در همین چارچوب دنبال می‌شود.

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کد خبر 1405071101196
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

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