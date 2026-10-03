اجرای ۲ طرح مطالعاتی برای مستندسازی و ساماندهی بازار تاریخی اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز شنبه ۱۱ مهرماه، با اشاره به اهمیت بازار تاریخی اصفهان به‌عنوان یکی از عناصر مهم بافت تاریخی شهر گفت: در حال حاضر دو طرح مطالعاتی مرتبط با این مجموعه تاریخی در دست اجراست که یکی از آن‌ها به فتوگرامتری و برداشت محورهای اصلی بازار و دیگری به آسیب‌شناسی و ساماندهی منظر و سیمای بازار اختصاص دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: طرح فتوگرامتری و برداشت محورهای اصلی بازار اصفهان باهدف مستندسازی دقیق ویژگی‌های کالبدی این مجموعه و تهیه نقشه‌ها و اسناد فنی در حال اجراست و نتایج آن می‌تواند به‌عنوان یکی از اسناد پایه برای برنامه‌ریزی، مرمت و تصمیم‌گیری درباره مداخلات آتی در بازار مورداستفاده قرار گیرد.

کرم‌زاده با اشاره به نبود برداشت جامع از بازار اصفهان در چند دهه اخیر، افزود: اجرای این طرح ازنظر ایجاد یک مستندات فنی و کالبدی به‌روز برای بازار تاریخی اصفهان اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند شناخت دقیق‌تری از وضعیت موجود این مجموعه در اختیار کارشناسان و برنامه‌ریزان حوزه میراث‌فرهنگی قرار دهد.

او تصریح کرد: طرح دوم با موضوع آسیب‌شناسی و ساماندهی منظر و سیمای بازار تاریخی شهر اصفهان با تأکید بر راسته‌های قیصریه، چیت‌سازها، آهنگران و گلشن، توسط معاونت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در حال پیگیری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان بابیان اینکه این طرح صرفاً به شناسایی آسیب‌های موجود محدود نمی‌شود، گفت: در این مطالعه، آسیب‌های مرتبط با منظر و سیمای بازار و همچنین آسیب‌های ناشی از جنگ اخیر موردبررسی قرار می‌گیرد و در ادامه مجموعه‌ای از ضوابط برای ساماندهی بخش‌های مختلف بازار ارائه خواهد شد.

کرم‌زاده افزود: ضوابط پیش‌بینی‌شده در این طرح حوزه‌هایی همچون جداره‌ها، حجره‌ها، ورودی‌ها، درها، ویترین‌ها، تابلوها، نورپردازی، مبلمان شهری و تأسیسات را دربر می‌گیرد و در کنار آن، ضوابط مرتبط با مرمت و نحوه انجام مداخلات در بازار تاریخی نیز تدوین خواهد شد.

او تصریح کرد: تدوین چنین ضوابطی می‌تواند زمینه را برای هماهنگی بیشتر در نحوه حفاظت، مرمت و ساماندهی بخش‌های مختلف بازار فراهم کند و از مداخلات نامتجانس و آسیب‌زا در سیمای تاریخی این مجموعه جلوگیری کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان تأکید کرد: حفاظت از بازار تاریخی اصفهان نیازمند شناخت دقیق وضعیت موجود، مستندسازی علمی و تدوین ضوابط روشن برای مداخلات است و اجرای این دو طرح مطالعاتی در همین چارچوب دنبال می‌شود.

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