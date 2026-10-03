افتتاح دفتر خدمات مسافرتی گردشگری رهان در باغشهر گلمکان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اکبر احمدزاده امروز شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رویداد، فراتر از یک افتتاحیه ساده است، ما به دنبال ریل‌گذاری برای گردشگری هدفمند هستیم، مدلی از گردشگری که همزمان دو هدف را دنبال کند، نخست، ایجاد فرصت‌های درآمدی برای مردم شهرستان و دوم، حفاظت حداکثری از باغات و محیط زیست شهر است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گلبهار ادامه داد: امیدواریم با این اقدام، شاهد پویایی بیشتر در اقتصاد گردشگری باغشهر گلمکان باشیم.

احمد زاده گفت: دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری رهان به مدیریت محمد کارگشا کبیر به‌عنوان نخستین دفتر خدمات مسافرتی باغشهر گلمکان فعالیت خود را با تاکید بر برگزاری تورهای داخلی آغاز کرد.

هم‌چنین علی اکبر خوشبخت نیا شهردار گلمکان در این مراسم از آمادگی شهرداری برای تامین زیرساخت‌های گردشگری برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران از جمله تجهیز و افتتاح موزه مردم شناسی، راه اندازی بازارچه‌های محلی اشاره کرد.

شهرستان گلبهار و گلمکان با داشتن جاذبه‌های گردشگری متعدد از جمله پیست اسکی شیرباد، دریاچه چشمه سبز گلمکان، فرودگاه آموزشی گلبهار، پارک سنجاقک‌ها، مراکز تجاری، روستاهای پایه، فریزی، دولت آباد، سرآسیاب، محسن آباد، طویل و پوشان و ... نگین گردشگری مشهد مقدس و مقصد نوین گردشگری محسوب می‌شود.

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