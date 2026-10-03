به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی پنجشنبه ۹مهر۱۴۰۵ در حاشیه آیین افتتاح نخستین دهکده بوم‌گردی مازندران در شهرستان نکا با اشاره به تغییر الگوی سفر و افزایش گرایش گردشگران به مقاصد روستایی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی اظهار کرد: در سال‌های اخیر توسعه بوم‌گردی به یکی از مسیرهای مهم برای رونق گردشگری روستایی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد جوامع محلی تبدیل شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: در همین راستا، نخستین دهکده بوم‌گردی استان در روستای زنگت شهرستان نکا افتتاح شد که شامل ۳۲ واحد مسکونی بوم‌گردی است و بخش قابل توجهی از این واحدها با تبدیل و احیای خانه‌های موجود روستا ایجاد شده‌اند.

او ادامه داد: بنا بر اظهارات اهالی، روستای زنگت در سال‌های گذشته با روند خالی شدن از سکنه مواجه بود، اما توسعه بوم‌گردی موجب شد خانواده‌ها بار دیگر به روستا بازگردند و زمینه حفظ هویت روستا و انتقال میراث‌فرهنگی و بومی آن به نسل‌های جدید فراهم شود.

ایزدی با بیان اینکه بوم‌گردی تنها به ایجاد واحدهای اقامتی محدود نمی‌شود، گفت: برگزاری جشنواره‌ها، ایجاد بازارچه‌های کوچک صنایع‌دستی، عرضه سوغات محلی، حفظ خانه‌های تاریخی و میراثی و رونق صنایع‌دستی در کنار توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، می‌تواند یک چرخه اقتصادی و فرهنگی پایدار در روستا ایجاد کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران خاطرنشان کرد: ورود گردشگران به زنگت در همین مدت کوتاه نشان‌دهنده ظرفیت بالای این روستا برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری است و تداوم این روند می‌تواند درآمد پایدار را برای ساکنان منطقه به همراه داشته باشد.

او با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در اجرای این طرح گفت: ارائه تسهیلات کم‌بهره و همکاری بنیاد مسکن، فرمانداری، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، در کنار مشارکت و همراهی مردم روستا، زمینه اجرای این طرح را فراهم کرد.

ایزدی تأکید کرد: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران بر این است که با استفاده از ظرفیت‌های بومی و مشارکت جوامع محلی، زمینه توسعه چنین الگوهایی را در سایر روستاهای مرکزی و شرقی استان نیز فراهم کند.

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