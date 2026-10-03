۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران خبر داد:

نخستین دهکده بوم‌گردی مازندران در روستای زنگت نکا افتتاح شد

نخستین دهکده بوم‌گردی مازندران در روستای زنگت نکا افتتاح شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از افتتاح نخستین دهکده بوم‌گردی در روستای زنگت شهرستان نکا خبر داد و گفت: توسعه بوم‌گردی روستایی می‌تواند با ایجاد اشتغال پایدار، حفظ هویت و میراث روستاها و فراهم کردن زمینه مهاجرت معکوس، به توسعه پایدار جوامع محلی کمک کند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی پنجشنبه ۹مهر۱۴۰۵ در حاشیه آیین افتتاح نخستین دهکده بوم‌گردی مازندران در شهرستان نکا با اشاره به تغییر الگوی سفر و افزایش گرایش گردشگران به مقاصد روستایی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی اظهار کرد: در سال‌های اخیر توسعه بوم‌گردی به یکی از مسیرهای مهم برای رونق گردشگری روستایی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد جوامع محلی تبدیل شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: در همین راستا، نخستین دهکده بوم‌گردی استان در روستای زنگت شهرستان نکا افتتاح شد که شامل ۳۲ واحد مسکونی بوم‌گردی است و بخش قابل توجهی از این واحدها با تبدیل و احیای خانه‌های موجود روستا ایجاد شده‌اند.

او ادامه داد: بنا بر اظهارات اهالی، روستای زنگت در سال‌های گذشته با روند خالی شدن از سکنه مواجه بود، اما توسعه بوم‌گردی موجب شد خانواده‌ها بار دیگر به روستا بازگردند و زمینه حفظ هویت روستا و انتقال میراث‌فرهنگی و بومی آن به نسل‌های جدید فراهم شود.

ایزدی با بیان اینکه بوم‌گردی تنها به ایجاد واحدهای اقامتی محدود نمی‌شود، گفت: برگزاری جشنواره‌ها، ایجاد بازارچه‌های کوچک صنایع‌دستی، عرضه سوغات محلی، حفظ خانه‌های تاریخی و میراثی و رونق صنایع‌دستی در کنار توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، می‌تواند یک چرخه اقتصادی و فرهنگی پایدار در روستا ایجاد کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران خاطرنشان کرد: ورود گردشگران به زنگت در همین مدت کوتاه نشان‌دهنده ظرفیت بالای این روستا برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری است و تداوم این روند می‌تواند درآمد پایدار را برای ساکنان منطقه به همراه داشته باشد.

او با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در اجرای این طرح گفت: ارائه تسهیلات کم‌بهره و همکاری بنیاد مسکن، فرمانداری، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، در کنار مشارکت و همراهی مردم روستا، زمینه اجرای این طرح را فراهم کرد.

ایزدی تأکید کرد: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران بر این است که با استفاده از ظرفیت‌های بومی و مشارکت جوامع محلی، زمینه توسعه چنین الگوهایی را در سایر روستاهای مرکزی و شرقی استان نیز فراهم کند.

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کد خبر 1405071101198
ثریا هاشم‌پور
دبیر مرضیه امیری

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