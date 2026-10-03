به گزارش خبرنکار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به رونمایی از اپلیکیشن روستای چنشت اظهار کرد: معرفی هدفمند ظرفیت‌های بومی، فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری روستاها، زمینه‌ساز افزایش حضور گردشگران، جذب سرمایه‌گذاران و رونق اقتصادی مناطق روستایی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: طراحی و راه‌اندازی اپلیکیشن روستای چنشت با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی این روستا، تسهیل دسترسی گردشگران به اطلاعات مورد نیاز و آشنایی سرمایه‌گذاران با فرصت‌های موجود انجام شده است.

او با تأکید بر اینکه برندسازی روستایی فراتر از معرفی جاذبه‌های گردشگری است، تصریح کرد: شناخت هویت بومی، فرهنگ محلی، آداب و رسوم، توانمندی‌های اقتصادی و جلب مشارکت مردم، از مؤلفه‌های اصلی در فرآیند برندسازی روستاها به شمار می‌رود.

برآبادی با اشاره به دو بُعد فیزیکی و مجازی برندسازی روستایی گفت: در بُعد فیزیکی، زیباسازی محیط، بهبود سیمای بصری و سامان‌دهی فضاهای روستایی مورد توجه قرار می‌گیرد و در بُعد مجازی نیز طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها برای معرفی جاذبه‌ها، امکانات، مسیرهای دسترسی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی مشارکت جوامع محلی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان گردشگری را از عوامل مؤثر در موفقیت طرح‌های توسعه گردشگری روستایی دانست و افزود: همراهی مردم در این مسیر، علاوه بر حفظ هویت و اصالت روستاها، به تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک می‌کند.

او خاطرنشان کرد: برندسازی روستاها و استفاده از ابزارهای نوین معرفی، از جمله اپلیکیشن روستای چنشت، می‌تواند زمینه‌ساز شناساندن بهتر ظرفیت‌های بومی، افزایش جذب گردشگر و سرمایه‌گذار و تحقق توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی استان باشد.

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