افتتاح ۲ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری در شهر مشهد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رکنی امروز شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری که اصطلاحاً مجوز بند ب نامگذاری می‌شوند می‌توانند به استناد ماده یک آیین نامه نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی مصوب سال ۱۳۸۰ در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات‌ در خصوص ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات فعالیت کنند.

معاون گرشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به افتتاح این ۲ شرکت خدمات مسافرتی ادامه داد: تعداد ۵۵۷ دفتر و شرکت‌ خدمات مسافرتی و گردشگری در شهر مقدس مشهدفعالیت دارند که طی چند سل اخیر رشد چشمگیری داشته است.

او افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور و همچنین نوسانات ارزی، رویکرد فعالیت این دفاتر بیشتر در حوزه گردشگری داخلی و شناخت مسیرهای جدید گردشگری و آشنایی با ظرفیت‌های منحصر به‌فرد مقاصد گردشگری شده است.

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