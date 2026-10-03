به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در جریان سفر به شهرستان قروه و بررسی طرح‌ها و ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان، اظهار کرد: تامین زیرساخت‌های گردشگری و حفاظت و احیای بناهای تاریخی، از اولویت‌های توسعه گردشگری قروه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در خصوص پروژه مرمت حمام تاریخی باباگرگر، اعتبار مورد نیاز برای اجرای خط انتقال آب از تنگز به این بنای تاریخی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قرار گرفت.

او عنوان کرد: برای ادامه عملیات مرمت و اجرای مبلمان حمام تاریخی قصلان نیز ۱۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص می‌یابد.

طالب‌نیا همچنین از پیش‌بینی اعتبار برای تامین آب و توسعه زیرساخت‌های گردشگری سراب کوثر خبر داد و یادآور شد: تکمیل زیرساخت‌های این مجموعه، زمینه استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری قروه را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در ادامه با اشاره به ظرفیت گردشگری روستایی شهرستان، از افتتاح واحد بوم‌گردی «گنبد اسفندآباد» در روستای خشکمرود به مناسبت هفته گردشگری خبر داد و افزود: این واحد با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید و برای سه نفر اشتغال ایجاد کرد.

او بیان کرد: توسعه تاسیسات گردشگری، احیای بناهای تاریخی و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری، سه محور مهم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی شهرستان قروه و رونق گردشگری این منطقه است.

شهرستان قروه با برخورداری از بناهای تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، چشمه‌ها و سراب‌ها و ظرفیت‌های گردشگری روستایی، از مناطق مستعد توسعه گردشگری در استان کردستان به شمار می‌رود.

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