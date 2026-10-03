به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب با اشاره به برگزاری جشنواره «دستینه؛ بازی و کشف اصفهک» از هشتم تا دهم مهرماه در روستای جهانی اصفهک شهرستان طبس اظهار کرد: این رویداد با حضور تسهیل‌گران حوزه کودک، سیما زراع و پرنیان عبداللهی، با هدف پیوند نسل آینده با هویت بومی، شناخت میراث فرهنگی و تقویت مشارکت جامعه محلی برگزاری شد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: توسعه گردشگری پایدار تنها به ایجاد زیرساخت‌های عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه پیوند نسل‌های آینده با هویت و میراث بومی، یکی از پایه‌های اصلی پایداری گردشگری است.

او ادامه داد: جشنواره «دستینه» فراتر از یک رویداد آموزشی برای کودکان است و می‌توان آن را فرایندی برای آموزش جامعه محلی دانست؛ چراکه کودکان از طریق بازی، هنر و تجربه، با ارزش‌های نهفته در معماری، فرهنگ و شیوه زندگی اصفهک آشنا می‌شوند و از نگاه خود، روایتگر روستای جهانی‌شان خواهند شد.

عرب با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه‌های خلاقانه در روستاهای ثبت‌شده در فهرست جهانی گفت: رویکرد اداره‌کل، حرکت از گردشگری صرفاً تماشاگرانه به سمت گردشگری تجربه‌محور است و در این مسیر، استفاده از ظرفیت کودکان و جامعه محلی می‌تواند به خلق تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران منجر شود.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: برگزاری جشنواره «دستینه» در اصفهک با همکاری گروه‌های تخصصی «ایوارآرک» و «سه‌گوشه»، نمونه‌ای از هم‌افزایی دانش تخصصی معماری، ظرفیت‌های فرهنگی و سرمایه اجتماعی جامعه محلی است.

او تصریح کرد: هدف این است که روستاهای جهانی تنها به عنوان مقصدی برای بازدید گردشگران شناخته نشوند، بلکه به عنوان کانون‌هایی زنده و پویا برای تجربه زندگی اصیل، فرهنگ بومی و میراث ملموس و ناملموس مورد توجه قرار گیرند.

عرب با اشاره به اهداف اصلی جشنواره «دستینه» گفت: این رویداد سه محور اساسی را دنبال می‌کند؛ نخست، ظرفیت‌سازی محلی از طریق مشارکت دادن کودکان و نوجوانان روستا در شناخت و پاسداشت میراث خود؛ دوم، استفاده از ابزار هنر و بازی برای ایجاد و ارتقای تجربه گردشگری در مقصد؛ و سوم، تربیت نسل جدیدی از میزبانان محلی که در کنار مهارت‌های میزبانی، راوی داستان‌ها، خاطرات و فرهنگ بومی خود باشند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: وقتی کودک اصفهکی با زبان خودش درباره خانه‌ها، کوچه‌ها، معماری، فرهنگ و سبک زندگی روستای جهانی‌اش روایت می‌کند، در واقع بخشی از فرایند حفاظت و انتقال میراث به نسل آینده شکل می‌گیرد.

او تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی، برگزاری و حمایت از رویدادهای تخصصی در روستاهای جهانی، این مناطق را به الگویی برای سایر روستاهای هدف گردشگری استان تبدیل کنیم؛ الگویی که در آن سرمایه‌گذاری انسانی و تقویت جامعه محلی، هم‌پای توسعه زیرساخت‌ها و حتی مقدم بر آن مورد توجه قرار گیرد.

جشنواره «دستینه؛ بازی و کشف اصفهک» از هشتم تا دهم مهرماه در روستای جهانی اصفهک شهرستان طبس برگزار ‌شد و کودکان در قالب بازی، هنر و فعالیت‌های خلاقانه، روایت خود را از این روستای تاریخی و جهانی شکل می‌دهند.

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