به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این برنامه که روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ برگزرا شد، حدود ۳۰ نفر از راهنمایان گردشگری استان با هدف آشنایی بیشتر با جاذبه‌ها و ظرفیت‌های شهرستان آوج، از بخش‌های مختلف این شهرستان بازدید کردند و با قابلیت‌های آن در حوزه گردشگری آشنا شدند.

این تور با محوریت معرفی ظرفیت‌های متنوع آوج و ایجاد شناخت دقیق‌تر برای راهنمایان گردشگری برگزار شد تا زمینه معرفی هدفمندتر جاذبه‌های شهرستان به گردشگران فراهم شود.

در جریان این برنامه، شرکت‌کنندگان از کاروانسرای شاه‌عباسی آوج و کارگاه‌های صنایع‌دستی این مجموعه بازدید کردند و با ظرفیت‌های تاریخی، معماری و صنایع‌دستی منطقه آشنا شدند.

بازدید از برج‌های دوگانه خرقان، آبگرم ارشیا و پل معلق آوج از دیگر بخش‌های این تور آشناسازی بود که طی آن ظرفیت‌های طبیعی و تفریحی شهرستان نیز مورد توجه قرار گرفت.

شهرستان آوج با برخورداری از مجموعه‌ای از جاذبه‌های تاریخی، چشم‌اندازهای طبیعی، آبگرم‌های معدنی، تأسیسات و مجموعه‌های گردشگری و همچنین ظرفیت‌های صنایع‌دستی، از مناطق دارای قابلیت توسعه گردشگری در استان قزوین به شمار می‌رود.

برگزاری تورهای آشناسازی برای فعالان و راهنمایان گردشگری، فرصتی برای معرفی این ظرفیت‌ها و قرار گرفتن مقاصد کمتر شناخته‌شده در مسیر برنامه‌های سفر گردشگران است.

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