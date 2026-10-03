۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱

همزمان با هفته گردشگری

نمایشگاه صنایع‌دستی در قروه درگزین برپا شد

نمایشگاه صنایع‌دستی در قروه درگزین برپا شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رزن گفت: همزمان با هفته گردشگری، نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان درگزین به مدت یک هفته در پارک بانوان شهر قروه درگزین برپا شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی فتحیان‌راسخ شنبه ۱۱ مهر، عنوان کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و صنعتگران بومی، ایجاد فرصت عرضه و فروش محصولات و تقویت گردشگری فرهنگی در شهرستان درگزین برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی‌ رزن ادامه داد: در نمایشگاه فوق، آثار و تولیدات هنرمندان و صنعتگران شهرستان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در معرض دید عموم قرار گرفته و بازدیدکنندگان می‌توانند ضمن آشنایی با هنرهای سنتی منطقه، از محصولات تولیدشده توسط هنرمندان محلی خرید کنند.  

او اضافه کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان درگزین، حمایت از تولیدات بومی و ایجاد زمینه مناسب برای رونق اقتصادی حوزه صنایع‌دستی به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405071101206
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

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