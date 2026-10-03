۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۲

هم‌زمان با فرارسیدن هفته گردشگری

جشنواره سیب در کاروانسرای تاریخی رباط سفید شهرستان مشهد برگزار شد

جشنواره سیب در کاروانسرای تاریخی رباط سفید شهرستان مشهد برگزار شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مشهد گفت: هم‌زمان با فرارسیدن هفته گردشگری و تقارن آن با فصل برداشت محصولات پاییزی، جشنواره سیب با حضور سید حسن حسینی معاون استاندار و فرماندار مشهد، محمد رکنی معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی و جمعی از مدیران استان و شهرستان و مردم در محل کاروانسرای تاریخی روستای رباط سفید برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد میبدی نیک امروز شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: وجود باغات پربار سیب، پیشینه تاریخی ارزشمند نظیر کاروانسرا و آتشکده بازهور، معادن غنی و مهمان‌نوازی کم‌نظیر مردم این دیار، فرصتی طلایی برای رونق گردشگری و شکوفایی اقتصاد روستایی و به ویژه در حوزه گردشگری کشاورزی و گردشگری روستایی است.  
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مشهد با اشاره به اینکه در گردشگری کشاورزی مزارع و طبیعت مناطق روستایی به جاذبه  گردشگری برای جذب توریست تبدیل می‌شوند این نوع گردشگری را به شدت در تمام دنیا رو به رشد و رواج دانسته و عشق و علاقه مردم برای دور شدن از هیاهوی زندگی شهری و ماشینی نیز از دیگر موارد اهمیت آن دانست.
او ادامه داد: راه اندازی تورهای گردشگری به مناطق روستایی اگر به درستی مدیریت شوند، به مرور تاثیر بسیار زیادی بر راه یافتن توریست به بخش‌های کشاورزی و مناطق روستایی را خواهند داشت که اقتصاد محلی و منطقه ای رشد چشمگیری خواهد داشت.
پیش از آغاز مراسم از باغ‌های روستای رباط سفید و نمایشگاه صنایع‌دستی محلی برپا شده در این محل بازدید شد.

جشنواره سیب در کاروانسرای تاریخی رباط سفید شهرستان مشهد برگزار شد

جشنواره سیب در کاروانسرای تاریخی رباط سفید شهرستان مشهد برگزار شد
 

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کد خبر 1405071101208
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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