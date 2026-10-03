جشنواره سیب در کاروانسرای تاریخی رباط سفید شهرستان مشهد برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد میبدی نیک امروز شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: وجود باغات پربار سیب، پیشینه تاریخی ارزشمند نظیر کاروانسرا و آتشکده بازهور، معادن غنی و مهمان‌نوازی کم‌نظیر مردم این دیار، فرصتی طلایی برای رونق گردشگری و شکوفایی اقتصاد روستایی و به ویژه در حوزه گردشگری کشاورزی و گردشگری روستایی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مشهد با اشاره به اینکه در گردشگری کشاورزی مزارع و طبیعت مناطق روستایی به جاذبه گردشگری برای جذب توریست تبدیل می‌شوند این نوع گردشگری را به شدت در تمام دنیا رو به رشد و رواج دانسته و عشق و علاقه مردم برای دور شدن از هیاهوی زندگی شهری و ماشینی نیز از دیگر موارد اهمیت آن دانست.

او ادامه داد: راه اندازی تورهای گردشگری به مناطق روستایی اگر به درستی مدیریت شوند، به مرور تاثیر بسیار زیادی بر راه یافتن توریست به بخش‌های کشاورزی و مناطق روستایی را خواهند داشت که اقتصاد محلی و منطقه ای رشد چشمگیری خواهد داشت.

پیش از آغاز مراسم از باغ‌های روستای رباط سفید و نمایشگاه صنایع‌دستی محلی برپا شده در این محل بازدید شد.





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