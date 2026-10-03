از بوذرجمهر تا مولانا؛ روایت پیوند فرهنگ، ادب و گردشگری در قاینات

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به مناسبت هشتم مهرماه، روز بزرگداشت مولانا و همزمان با هفته گردشگری، آیین بزرگداشتی با محوریت معرفی اندیشه‌ها و آثار این شاعر و عارف نامدار ایرانی، در محل بنای تاریخی و بقعه بوذرجمهر قاینی برگزار شد.

این برنامه با همکاری انجمن شعر و ادب فارسی و کتابخانه تخصصی هنر قاین و با حضور بیش از ۳۰ نفر از علاقه‌مندان به ادبیات فارسی، فرهنگ و تاریخ شهرستان برگزار شد.

در این آیین، حمید عباس‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات، ضمن گرامیداشت هفته گردشگری و خوشامدگویی به حاضران، گردشگری را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان دانست و گفت: گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و تحقق توسعه پایدار باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: برگزاری این آیین در جوار بنای تاریخی و بقعه بوذرجمهر قاینی، علاوه بر پاسداشت مقام مولانا، فرصتی برای پیوند میان ادبیات، تاریخ و گردشگری فراهم کرده و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی قاینات را بیش از پیش معرفی می‌کند.

در ادامه، نجیب‌الله رجبی، محقق و پژوهشگر شهرستان قاینات، به تشریح پیشینه فرهنگی و تاریخی قاینات و نقش مشاهیر و مفاخر این منطقه در شکل‌گیری هویت فرهنگی آن پرداخت.

او با معرفی شماری از چهره‌های برجسته ادبی و فرهنگی شهرستان، از جمله مولانا محمدولی دشت‌بیاضی و منشی بمرودی، به غنای تاریخی و ادبی این منطقه اشاره کرد.

همچنین در این نشست، جایگاه مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در ادبیات فارسی و تأثیر اندیشه‌های عرفانی و انسانی او بر فرهنگ و ادب ایران مورد بررسی قرار گرفت.

مولاناخوانی، روایت بخش‌هایی از زندگی مولانا، تفسیر و بررسی ابیاتی از آثار این شاعر نامدار و اجرای موسیقی، از دیگر بخش‌های این آیین فرهنگی بود که با استقبال حاضران همراه شد.

برگزاری این برنامه در یکی از آثار تاریخی شاخص قاینات، جلوه‌ای از ظرفیت پیوند رویدادهای فرهنگی با گردشگری و فرصتی برای معرفی میراث تاریخی و ادبی شهرستان به علاقه‌مندان فراهم کرد.

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