همایش بزرگداشت میررضی آرتیمانی در تویسرکان برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی قهرمانی، فرماندار تویسرکان روز شنبه ۱۱ مهر در این مراسم گفت: امیدوارم این مراسم به صورت مستمر در سال‌های آتی برگزار شود و راهی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تویسرکان نیز برگزاری این رویداد را فرصتی ارزشمند برای معرفی پتانسیل‌های گردشگری شهرستان عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری تویسرکان نیازمند توجه بیشتر و معرفی شایسته است و برگزاری رویدادهای این چنینی گامی موثر برای تحقق این امر مهم است.

قابل ذکر است، جشنواره خوشنویسی میررضی رویدادی بود که شعر، عرفان و خوشنویسی را در جوار آرامگاه یکی از چهره‌های نامدار ادب و عرفان این دیار به یکدیگر پیوند زد، در این جشنواره خوشنویسان استان همدان با الهام از اشعار میررضی آرتیمانی، مضامین و واژه‌های شاعرانه او را با قلم و مرکب بر صفحه کاغذ نشاندند و جلوه‌ای از پیوند میان میراث ادبی منطقه و هنر خوشنویسی را به نمایش گذاشتند.

حضور چهره‌های برجسته خوشنویسی کشور در کنار خوشنویسان جوان استان از ویژگی‌های این رویداد بود، جشنواره‌ای که فرصتی برای گردهمایی نسل‌های مختلف هنرمندان و ارائه ظرفیت‌های خوشنویسی استان همدان فراهم کرد.

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