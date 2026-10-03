۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵

کارگاه آموزشی هوش مصنوعی در گردشگری در قزوین برگزار شد

کارگاه آموزشی هوش مصنوعی در گردشگری در قزوین برگزار شد

همزمان با هفته گردشگری کارگاه آموزشی «هوش مصنوعی در گردشگری؛ از آشنایی تا کاربرد» با هدف آشنایی فعالان و علاقه‌مندان حوزه گردشگری با ظرفیت‌ها و کاربردهای هوش مصنوعی در این صنعت، در قزوین برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این کارگاه که روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در سالن اجتماعات  مهندس بهشتی در عمارت تاریخی داعی قزوین برگزار شد، موضوعاتی از جمله مفهوم هوش مصنوعی و نقش آن در تحول صنعت گردشگری، ظرفیت‌های ابزار ChatGPT برای استفاده‌های حرفه‌ای، تجربه استفاده از هوش مصنوعی در کسب‌وکارهای روزمره و نمونه‌هایی از کاربرد این فناوری در حوزه گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

این دوره با تدریس مهدی نوابی، کارشناس گردشگری و هتلداری، مدرس رسمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عضو بنیاد ملی نخبگان و مدیرعامل شرکت گردشگری خلاق برگزار شد.

در این کارگاه تلاش شد شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم پایه هوش مصنوعی، با نمونه‌های کاربردی این فناوری در فعالیت‌های مرتبط با گردشگری و کسب‌وکارهای این حوزه آشنا شوند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071101212
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

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