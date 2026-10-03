کارگاه آموزشی هوش مصنوعی در گردشگری در قزوین برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این کارگاه که روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در سالن اجتماعات مهندس بهشتی در عمارت تاریخی داعی قزوین برگزار شد، موضوعاتی از جمله مفهوم هوش مصنوعی و نقش آن در تحول صنعت گردشگری، ظرفیت‌های ابزار ChatGPT برای استفاده‌های حرفه‌ای، تجربه استفاده از هوش مصنوعی در کسب‌وکارهای روزمره و نمونه‌هایی از کاربرد این فناوری در حوزه گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

این دوره با تدریس مهدی نوابی، کارشناس گردشگری و هتلداری، مدرس رسمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عضو بنیاد ملی نخبگان و مدیرعامل شرکت گردشگری خلاق برگزار شد.

در این کارگاه تلاش شد شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم پایه هوش مصنوعی، با نمونه‌های کاربردی این فناوری در فعالیت‌های مرتبط با گردشگری و کسب‌وکارهای این حوزه آشنا شوند.

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