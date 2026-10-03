به گزارش خبرنگار میراث آریا، شامگاه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ آیین «شب گردشگری» همزمان با هفته گردشگری، در تالار اندیشه مشگین‌شهر با حضور جمعی از فعالان حوزه گردشگری شهرستان، مدیران مجموعه‌های گردشگری و مسئولان محلی برگزار شد.

در این برنامه، میز تخصصی بررسی چالش‌های گردشگری مشگین‌شهر با حضور کارشناسان حوزه گردشگری تشکیل شد و مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و مسیرهای توسعه این صنعت در شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در بخش دیگری از مراسم، روایتی از تجربه‌های یک سرمایه‌گذار موفق در حوزه گردشگری ارائه شد که با استقبال فعالان این حوزه همراه بود. اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و برگزاری آیین تجلیل از فعالان گردشگری مشگین‌شهر از دیگر بخش‌های این رویداد بود.

این برنامه با هدف تقویت هم‌افزایی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تقدیر از تلاشگران این عرصه برگزار شد و مورد توجه شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

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