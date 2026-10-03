۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۷

به همت اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی و به مناسبت هفته گردشگری انجام شد؛

«گردشگری در بستر میراث‌جهانی ایران»/ ۳۰ روایت تصویری از ایران‌جهانی در کوی دانشگاه تهران

«گردشگری در بستر میراث‌جهانی ایران»/ ۳۰ روایت تصویری از ایران‌جهانی در کوی دانشگاه تهران

نمایشگاه «گردشگری در بستر میراث‌جهانی ایران» با نمایش ۳۰ عکس از بناها و آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با همکاری مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه تهران، همزمان با آغاز هفته گردشگری در این مجتمع برپا شده و با حضور حدود ۳ هزار دانشجو، به بستری برای آشنایی نسل جوان و دانشجویی با بخشی از ظرفیت‌های جهانی میراث‌فرهنگی ایران تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه «گردشگری در بستر میراث‌جهانی ایران» با رویکردی فرهنگی ــ آموزشی، ۳۰ تصویر از بناها و آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث‌جهانی را در معرض دید دانشجویان مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه تهران قرار داده است.

این مجتمع محل اقامت حدود ۳ هزار دانشجو از شهرها و استان‌های مختلف کشور است و به همین دلیل، نمایشگاه می‌تواند به بستری برای گردش روایت میراث‌جهانی ایران در میان طیفی متنوع از جوانان و دانشجویان کشور تبدیل شود.

در این رویداد، ۳۰ عکس از بناها و آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث‌جهانی، با هدف معرفی بخشی از تنوع تاریخی، معماری و تمدنی کشور به نمایش درآمده است، آثاری که هر یک بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی ایران را نمایندگی می‌کنند و در عین حال، در سطح بین‌المللی به‌عنوان بخشی از میراث مشترک بشری شناخته شده‌اند.

رویکرد اصلی این نمایشگاه، استفاده از ظرفیت تصویر برای ایجاد پیوند میان «میراث»، «دانشگاه» و «گردشگری» است، پیوندی که می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری نگاه تازه‌ای به میراث‌فرهنگی فراهم کند و نسل جوان را از مخاطب اطلاعات تاریخی، به حاملان و روایتگران سرمایه‌های فرهنگی کشور تبدیل کند.

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کد خبر 1405071101215
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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