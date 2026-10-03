به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه «گردشگری در بستر میراث‌جهانی ایران» با رویکردی فرهنگی ــ آموزشی، ۳۰ تصویر از بناها و آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث‌جهانی را در معرض دید دانشجویان مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه تهران قرار داده است.

این مجتمع محل اقامت حدود ۳ هزار دانشجو از شهرها و استان‌های مختلف کشور است و به همین دلیل، نمایشگاه می‌تواند به بستری برای گردش روایت میراث‌جهانی ایران در میان طیفی متنوع از جوانان و دانشجویان کشور تبدیل شود.

در این رویداد، ۳۰ عکس از بناها و آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث‌جهانی، با هدف معرفی بخشی از تنوع تاریخی، معماری و تمدنی کشور به نمایش درآمده است، آثاری که هر یک بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی ایران را نمایندگی می‌کنند و در عین حال، در سطح بین‌المللی به‌عنوان بخشی از میراث مشترک بشری شناخته شده‌اند.

رویکرد اصلی این نمایشگاه، استفاده از ظرفیت تصویر برای ایجاد پیوند میان «میراث»، «دانشگاه» و «گردشگری» است، پیوندی که می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری نگاه تازه‌ای به میراث‌فرهنگی فراهم کند و نسل جوان را از مخاطب اطلاعات تاریخی، به حاملان و روایتگران سرمایه‌های فرهنگی کشور تبدیل کند.

انتهای پیام/