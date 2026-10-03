برگزاری باشکوه چهارمین جشنواره «پرواز کاغذبادها» در فردوس؛ گامی بلند برای برندسازی گردشگری ملی

به گزارش میراث آریا، چهارمین دوره جشنواره «پرواز کاغذبادها» با حضور فرماندار، شهردار، مشاور فرماندار و مدیرعامل آبگرم معدنی هلال فردوس، معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان شهرستان، در پارک دلگشا برگزار شد.

این جشنواره با استقبال گسترده شهروندان و گردشگران استان‌های همجوار همراه بود و برنامه‌هایی از جمله پرواز نمادین کاغذبادها، عرضه محصولات و غذاهای محلی، اجرای موسیقی زنده، قرعه‌کشی و اهدای جوایز در آن اجرا شد.

مهدی استیری فرماندار فردوس در حاشیه این مراسم با قدردانی از برگزارکنندگان و مشارکت مردم اظهار کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی و اقتصادی فردوس است.

فرماندار فردوس افزود: استمرار این رویدادها می‌تواند به معرفی فردوس به عنوان یک مقصد گردشگری فعال و پویا کمک کند و مجموعه فرمانداری از برنامه‌هایی که به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و معرفی ظرفیت‌های شهرستان منجر شود، حمایت می‌کند.

هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی

یکی از ویژگی‌های چهارمین دوره جشنواره «پرواز کاغذبادها»، مشارکت و همکاری مجموعه‌های مختلف اجرایی و بخش خصوصی در برگزاری این رویداد بود.

شهرداری فردوس با اجرای برنامه‌های فضاسازی شهری، تبلیغات محیطی و نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در برگزاری جشنواره مشارکت داشت و مجموعه آبگرم معدنی هلال فردوس نیز با حمایت مالی و تأمین بخش عمده‌ای از جوایز، در برگزاری این رویداد همکاری کرد.

همچنین اداره ورزش و جوانان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شرکت افشرده، نیروی انتظامی و دیگر مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این جشنواره نقش داشتند.

یکی از بخش‌های مهم این دوره از جشنواره، رونمایی از لوح گواهینامه ثبت «پرواز کاغذبادها» در تقویم رویدادهای گردشگری کشور بود که در شهریورماه امسال انجام شده است.

این ثبت، ظرفیت بیشتری برای معرفی جشنواره و قرار گرفتن آن در برنامه سفر گردشگران ایجاد می‌کند و زمینه توسعه گردشگری رویدادمحور در فردوس را فراهم می‌سازد.

کاظم شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، گفت: برگزاری مستمر جشنواره‌هایی مانند «پرواز کاغذبادها» تنها یک برنامه تفریحی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان و تقویت جایگاه فردوس در میان مقاصد سفر مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس افزود: ثبت این رویداد در تقویم رویدادهای گردشگری کشور، به تقویت هویت گردشگری فردوس و معرفی این شهرستان از مسیر رویدادهای فرهنگی و اجتماعی کمک می‌کند.

شبنم‌زاده در پایان از حمایت‌های مدیرکل و معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، نماینده شهرستان، فرماندار و معاون عمرانی فرمانداری، همچنین دفتر خدمات مسافرتی «ساگارت پرواز» در پیگیری امور ثبت این رویداد قدردانی کرد.

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