بررسی طرح مرمت و باز کاربری حمام تاریخی نصرآباد با رویکرد ایجاد موزه زمان و زندگی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز پنج‌شنبه ۹ مهرماه، نشست بررسی طرح مرمت، احیا و باز کاربری حمام تاریخی نصرآباد در مجموعه تاریخی تیمچه مرتاض، محل استقرار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، برگزار شد و در آن ظرفیت‌های این بنای تاریخی برای تبدیل‌شدن به یک مجموعه موزه‌ای موردبررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.

این نشست با حضور الهه خاکباز الوندیان، رئیس گروه موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، مریم مفیدی، طراح و مشاور طرح، نریمان فرح‌زا، استاد معماری دانشگاه یزد و مجری طرح و جمعی از مسئولان روستای نصرآباد برگزار شد.

در ابتدای این نشست، نریمان فرح‌زا با ارائه گزارشی از ویژگی‌های تاریخی، معماری و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری نصرآباد، به تشریح جایگاه حمام تاریخی این روستا و قابلیت‌های آن برای احیا و بهره‌برداری فرهنگی پرداخت.

در ادامه، مریم مفیدی، طراح و مشاور طرح، سناریو و طرح محتوایی پیشنهادی برای باز کاربری این بنای تاریخی را ارائه کرد. بر اساس این طرح، ایده ایجاد موزه زمان و زندگی با هدف روایت بخشی از میراث ملموس و ناملموس مرتبط با حمام‌های سنتی، شیوه زندگی، آداب‌ورسوم و خاطرات اجتماعی مردم در گذشته مطرح‌شده است.

در رویکرد پیشنهادی، ضمن تأکید بر حفظ هویت تاریخی و معماری بنا، تلاش شده است تجربه‌ای متفاوت و تعاملی برای بازدیدکنندگان ایجاد شود و از ظرفیت فناوری‌های نوین برای ارتباط مؤثرتر مخاطب با محتوای موزه بهره گرفته شود.

استفاده از فناوری‌هایی همچون واقعیت افزوده، کدهای QR، موزه آنلاین و ایده‌هایی مانند دیوار خاطره دیجیتال ازجمله پیشنهادهای مطرح‌شده در طرح محتوایی بود که می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مخاطبان و ارتباط آنان با روایت‌های تاریخی و اجتماعی این بنا را فراهم کند.

در بخش دیگری از نشست، الهه خاکباز الوندیان، رئیس گروه موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، ضمن بررسی طرح محتوایی ارائه‌شده، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای کیفیت موزه و تقویت ارتباط آن با مخاطبان مطرح کرد.

توجه به گروه‌های مختلف مخاطب، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، و پیش‌بینی عناصر و برنامه‌های متناسب با نیازها و علایق این گروه‌ها از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست بود.

همچنین در ادامه، ظرفیت‌های مجموعه تاریخی تیمچه مرتاض، محل برگزاری نشست، موردبررسی قرار گرفت و اکبری، رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی این مجموعه، پیشنهاد بررسی امکان ایجاد فضای موزه‌ای در این بنای تاریخی را مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، طرح حمام نصرآباد؛ از تطهیر تن تا تأمل در زمان و زندگی با هدف حفاظت از ارزش‌های تاریخی و معماری این بنای تاریخی و درعین‌حال روایت بخشی از شیوه زندگی، آیین‌ها و تجربه زیسته مردم در گذشته، در دست بررسی است.

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