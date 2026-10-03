به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در جریان این بازدید، روند اجرای عملیات مرمت این بنای تاریخی و اقدامات انجام‌شده برای احیا و بهره‌برداری از آن را مورد بررسی قرار داد.

پروژه مرمت گرمابه بلور در قالب همکاری مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و شهرداری قزوین در حال اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اقدامات مرمتی داخل بنا توسط اداره‌کل میراث فرهنگی و ساماندهی و مناسب‌سازی فضاهای پیرامونی با همکاری شهرداری دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حفاظت و احیای بناهای تاریخی شهر قزوین گفت: هدف از اجرای این طرح، مرمت و آماده‌سازی گرمابه بلور برای بهره‌برداری مناسب و بازگرداندن این بنای تاریخی به چرخه فعالیت و استفاده عمومی است.

مهدوی افزود: پس از پایان عملیات مرمت، فرآیند تعیین کاربری متناسب با ظرفیت‌های بنا و ضوابط میراث‌فرهنگی دنبال خواهد شد و پس از آن زمینه برای واگذاری و بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذار فراهم می‌شود.

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