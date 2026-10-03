به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حجت‌اله عباسیان، معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، در سفر به شهرستان الیگودرز از چند پروژه گردشگری در حال اجرا بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی ایمان شهروسوند، مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان الیگودرز، انجام شد، روند اجرای پروژه‌های گردشگری این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

یک مجتمع خدمات رفاهی در حال ساخت، یک اقامتگاه بوم‌گردی و یک مجتمع گردشگری با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد، از جمله پروژه‌هایی بودند که مورد بازدید معاون گردشگری لرستان قرار گرفتند.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرای پروژه‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی و روند فعالیت این طرح‌های گردشگری بررسی شد.

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