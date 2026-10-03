به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز پنج‌شنبه ۹ مهرماه، کمیته تاریخی و فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، هم‌زمان با هفته گردشگری، سی‌امین نشست از سلسله نشست‌های «چقدر یزد را می‌شناسیم» را با موضوع تاریخ شفاهی موقوفات گلشن برگزار کرد.

در این نشست، مرتضی وزیری، یزدپژوه و سخنران برنامه، با اشاره به پیشینه محله تاریخی تل به بررسی ساختار و سیمای پیشین این محله پرداخت و روایت‌هایی درباره خاندان‌های خیر و سرشناس گلشن و رسولیان ارائه کرد.

بررسی چگونگی شکل‌گیری و ساخت بناهای عام‌المنفعه با هدف خدمت‌رسانی به عموم مردم، فارغ از تفاوت‌های دینی و مذهبی، از محورهای اصلی این نشست بود و نقش موقوفات و خیراندیشی خاندان‌های یزدی در شکل‌گیری بخشی از ساختار اجتماعی و کالبدی محله موردتوجه قرار گرفت.

همچنین پیام شمس‌الدینی، دبیر انجمن ایران‌شناسی ـ شاخه یزد، با تمرکز بر تاریخ شفاهی، محله شناسی و معرفی رجال سرشناس این محدوده، مطالبی را مطرح کرد و بر ضرورت بررسی و تحقیق درباره ریشه برخی روایت‌ها و داستان‌های رایج در میان مردم تأکید داشت؛ روایت‌هایی که به گفته او، برخی از آن‌ها نیازمند بازخوانی و راستی آزمایی تاریخی هستند.

در ادامه این برنامه، حاضران در یک بازدید میدانی از بناها و بافت تاریخی محله تل، از هتل لاله و آب‌انبار گلشن بازدید کردند و با بخشی از ظرفیت‌های تاریخی، معماری و فرهنگی این محدوده آشنا شدند.

این نشست در هتل لاله واقع در محله تاریخی تل، بلوار بسیج یزد برگزار شد.

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