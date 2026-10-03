یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران در یادداشتی در خصوص نشست این جامعه با سفیر کره جنوبی در هفته گردشگری نوشت: دیدار جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران با سفیر جمهوری کره جنوبی را نمی‌توان صرفاً یک نشست تشریفاتی میان دو طرف دانست؛ این دیدار می‌تواند آغاز گفت‌وگویی جدی درباره یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مشترک دو کشور، یعنی تجربه زیسته، فرهنگ محلی و گردشگری جامعه‌محور باشد.

بوم‌گردی زمانی معنا پیدا می‌کند که گردشگر فقط یک «مهمان» نباشد، بلکه با زندگی، فرهنگ، غذا، معماری، آیین‌ها، طبیعت و روایت‌های مردم یک سرزمین ارتباط برقرار کند. ایران و کره جنوبی، با وجود تفاوت‌های تاریخی و جغرافیایی، در این زمینه ظرفیت‌های ارزشمندی برای گفت‌وگو و همکاری دارند.

تجربه ایران در حوزه اقامتگاه‌های بوم‌گردی نشان داده است که بسیاری از روستاها و مناطق کمترشناخته‌شده می‌توانند از طریق گردشگری، به جای مهاجرفرست بودن، به کانون فعالیت اقتصادی و فرهنگی تبدیل شوند. اقامتگاه بوم‌گردی فقط یک واحد اقامتی نیست؛ حلقه‌ای از زنجیره‌ای است که کشاورز، دامدار، صنایع‌دستی، آشپز محلی، راهنمای گردشگری، هنرمند و جامعه محلی را به گردشگر متصل می‌کند.

از سوی دیگر، تجربه کره جنوبی در معرفی فرهنگ، صنایع خلاق، میراث فرهنگی و تبدیل عناصر بومی به محصولات و تجربه‌های قابل عرضه در بازار جهانی، می‌تواند زمینه‌ای ارزشمند برای تبادل تجربه باشد.

آنچه امروز اهمیت دارد، عبور از مرحله دیدار و گفت‌وگو و حرکت به سمت پروژه‌های مشترک و قابل اجرا است؛ از تبادل تجربه میان مدیران و بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی گرفته تا برگزاری تورهای تخصصی، هفته‌های فرهنگی، آموزش‌های مشترک، معرفی روستاهای هدف گردشگری، توسعه گردشگری خوراک و صنایع‌دستی و ایجاد مسیرهای مشترک گردشگری میان دو کشور.

جامعه بوم‌گردی ایران می‌تواند در این مسیر، به عنوان نماینده بخش حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ظرفیت گسترده‌ای از فعالان محلی را وارد همکاری‌های بین‌المللی کند؛ ظرفیتی که سال‌ها در دل روستاها و مناطق مختلف کشور شکل گرفته و اکنون می‌تواند روایت خود را در سطح جهانی عرضه کند.

هدف نهایی چنین همکاری‌هایی، صرفاً افزایش تعداد گردشگران نیست؛ ساختن پل میان مردم دو کشور است. پلی که از فرهنگ آغاز می‌شود، از تجربه عبور می‌کند و می‌تواند به همکاری اقتصادی، آموزشی و گردشگری پایدار منتهی شود.

دیدار با سفیر کره جنوبی می‌تواند نقطه آغاز این مسیر باشد؛ مسیری که در آن بوم‌گردی ایران نه فقط به عنوان یک شیوه اقامت، بلکه به عنوان بخشی از هویت فرهنگی، اقتصاد محلی و دیپلماسی گردشگری کشور معرفی می‌شود.

ایران و کره جنوبی می‌توانند از ظرفیت بوم‌گردی برای شناخت بهتر یکدیگر استفاده کنند؛ چرا که گاهی عمیق‌ترین دیپلماسی، نه در سالن‌های رسمی، بلکه در یک خانه روستایی، کنار سفره محلی و در گفت‌وگوی ساده میان مردم شکل می‌گیرد.

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